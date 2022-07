Sparta vyhrála i třetí zápas přípravy, v Rakousku si poradila s Rijekou

Fotbalisté Sparty porazili v prvním ze tří zápasů na soustředění v Rakousku Rijeku 2:0. Pražané o výhře nad čtvrtým celkem uplynulé sezony chorvatské ligy rozhodli po změně stran, kdy se trefili Kryštof Daněk a z penalty Lukáš Juliš. Letenští zvítězili v přípravě i potřetí.

V základní sestavě Sparty nastoupila i jedna z letních posil Kuchta, který si v novém působišti odbyl debut. Český reprezentant, který přišel na Letnou na roční hostování s opcí z moskevského Lokomotivu, kam přestoupil v lednu z týmu úhlavního sparťanského rivala Slavie, odehrál úvodní dějství.

V prvním poločase hrozili zejména Pražané, ale žádná z šancí se neujala. To se změnilo až v 55. minutě, kdy jiná letní posila Daněk střelou z první ve vápně otevřel skóre. O šest minut později zvýšil z pokutového kopu Juliš.

Svěřenci dánského trenéra Priskeho navázali na vítězství nad druholigovými celky Duklou Praha (2:1) a Opavou (3:0). V Rakousku se ještě utkají s domácím Wolfsbergerem a maďarským Paksi. Novou soutěžní sezonu Sparta odstartuje 21. července doma úvodním soubojem 2. předkola Evropské konferenční ligy proti norskému mužstvu Viking Stavanger.

Boleslav rozstřílela Pardubice, Olomouc poprvé vyhrála

Fotbalisté Mladé Boleslavi porazili v přípravném utkání Pardubice 4:0. Na čtvrtý pokus zvítězila v přípravě poprvé Olomouc, která přehrála Jihlavu 3:0. Liberec remizoval s pražskou Duklou 1:1. Ostrava porazila Líšeň 2:0 a Zlín si poradil s jiným druholigovým týmem Vyškovem 3:0.

Mladá Boleslav rozhodla o vítězství nad Východočechy už v prvním poločase. Nejdříve se dvakrát po sobě trefil Donát a po něm Šimek. Krátce po změně stran stanovil konečné skóre Pech.

Olomouc v předchozích dvou přípravných zápasech s druholigovými celky podlehla Vyškovu (2:3) a remizovala s Prostějovem (0:0), navíc nestačila na Žilinu (1:3). Proti Jihlavě ale Hanáci už nezaváhali. Jejich úvodní gól zařídil Růsek, ve druhé půli se prosadili Chvátal a Košťál.

"Výhru určitě nechceme přeceňovat. Pořád je to třetí týden přípravy. Samozřejmě jsem rád, že jsme zápas výsledkově zvládli. I když to trochu pokulhávalo v nárocích, které na tým máme, zejména pokud jde o přesnost a rychlost v rozhodování," citoval klubový web trenéra Olomouce Václava Jílka.

Liberec nad Duklou vedl po necelé půlhodině hry Rondičovou zásluhou. Pražané srovnali po přestávce díky Hodkovi. Slovan neprohrál v přípravě ani počtvrté.

"Určitě větší spokojenost byla dnes s první půlí, kdy si myslím, že to mělo úroveň z obou stran. Druhý poločas, do hromadného střídání soupeře, to vypadalo ještě slušně. Ale pak jak oni nastoupili čerství, tak naše druhá sestava se s tím vyrovnávala velmi těžce. Dukla vyrovnala naprosto zaslouženě, takže s tím výkonem ve druhé půli určitě být spokojenost nemůže," uvedl trenér Severočechů Luboš Kozel.

Ostrava sehrála už pátý přípravný zápas a opět v něm nenašla přemožitele. Proti Líšni zařídil její triumf dvěma góly v úvodním dějství dvacetiletý záložník Petr Jaroň. První trefu zaznamenal z penalty.

Také Zlín má za sebou stejný počet přípravných duelů jako Baník a rovněž bez prohry. Za "Ševce" se proti Vyškovu krátce po sobě v první půli prosadili Jawo a Fantiš, v závěru utkání pak skóroval ještě Chwaszcz.

Přípravná fotbalová utkání:

Sparta Praha - HNK Rijeka 2:0 (0:0)

Branky: 55. Daněk, 61. Juliš z pen.

Sestava Sparty: Holec (62. Vorel) - Mejdr (62. Horák), Zelený (62. Vitík), Hancko (62. Ryneš), Höjer (62. Vydra) - Pešek (62. Vindheim), Fortelný (62. Souček), Sadílek (62. Karabec), Daněk (62. Sáček), Haraslín (62. Minčev) - Kuchta (46. Juliš). Trenér: Priske.

Sigma Olomouc - Jihlava 3:0 (1:0)

Branky: 12. Růsek, 55. Chvátal, 85. Košťál.

Sestava Olomouce: Digaňa - Poulolo, Beneš (57. Vraštil), Jemelka (57. Slavíček) - Chvátal (57. Košťál), Navrátil (57. Šíp), Greššák (57. Sedlák), Breite (57. Langer), Zorvan (57. Zlatohlávek), Zmrzlý (57. Sláma) - Růsek (57. Chytil). Trenér: Jílek.

Liberec - Dukla Praha 1:1 (1:0)

Branky: 28. Rondič - 70. Hodek.

Sestava Liberce:

I. poločas: Vliegen - Gebre Selassie, Purzitidis, Plechatý, Mikula - Červ, Doumbia, Mara - Višinský, Rondič, Kozák.

II. poločas: Pešl - Fukala, Prebsl, Lehoczki, Mikula - Mara, Michal - Matoušek, Frýdek, Ghali - Rabušic. Trenér: Kozel.

Mladá Boleslav - Pardubice 4:0 (3:0)

Branky: 17. a 26. Donát, 43. Šimek, 47. Pech.

Sestavy:

Ml. Boleslav: Polaček (62. Lichtenberg) - Fulnek, Šimek (77. Coňk), Suchý (62. Jahič), Karafiát (62. Rolinek) - Pech (62. Látal), Donát (46. Dancák), Matějovský (62. Darmovzal), Vaníček (46. Preisler) - Ladra (62. Stránský), L. Mašek (77. Dufek). Trenér: Hoftych.

Pardubice: Markovič (46. Budinský) - Halász, Míka (46. Toml), Vlček (72. Tischler), Kurka (46. Svoboda) - Mareš (61. I Sang-hjok), Tischler (46. Solil), Vacek (46. Hlavatý), Chvěja (46. Hanč), Sychra (46. Helešic) - Huf (46. Černý). Trenér: Novotný.

Zlín - Vyškov 3:0 (2:0)

Branky: 28. Jawo, 31. Fantiš, 89. Chwaszcz.

Sestava Zlína: Bachůrek - Fillo, Kolář, Procházka, Bartošák - Dramé, Didiba, Janetzký, Bobčík, Číž - Fantiš. Trenér: Kalivoda.

Líšeň - Baník Ostrava 0:2 (0:2)

Branky: 28. z pen. a 44. P. Jaroň.

Sestava Ostravy: Hrubý - Sanneh, Frydrych, Pojezný, Šehič - P. Jaroň, Buchta, Boula, Budínský, Cienciala - Tijani. Trenér: Vrba.