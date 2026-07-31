Sparta přivedla dvě posily, atakovala rekord. Ligového konkurenta zaskočila

Fotbalisty pražské Sparty posílili norský obránce Tobias Guddal z Tromsö a záložník Roman Macek z Mladé Boleslavi. Klub to oznámil na svém webu krátce před ligovým zápasem proti Zlínu.
Guddalův přestup by měl téměř atakovat historický rekord Sparty. Podle norských médií Pražané zaplatí 4,5 milionu eur (asi 97 milionů korun) a další milion eur (přibližně 24 milionů korun) v bonusech.
Čtyřiadvacetiletý Guddal je další letní norskou posilou Sparty po útočníkovi Jonatanu Brunesovi, který přišel minulý týden z Rakówa Čenstochová. V letenském týmu působí i jejich krajan záložník Sivert Mannsverk. Dvoumetrový stoper ještě ve čtvrtek nastoupil za Tromsö v odvetě 2. předkola fotbalové Evropské ligy, v němž norský tým podlehl v Hradci Králové 1:3 a byl vyřazen.
"Tobiase jsme sledovali delší dobu a věříme, že jeho profil zapadá do stylu hry, jakým se chceme prezentovat. Přichází ambiciózní a pracovitý hráč s bohatými zkušenostmi z Tromsö, který se sezonu od sezony stále zlepšuje, ale zároveň má stále velký potenciál pro další růst," uvedl sportovní ředitel Tomáš Rosický.
"Má výborné fyzické předpoklady, je silný na míči, ochotný přebírat zodpovědnost při rozehrávce a dokáže překonávat presink soupeře. Jsme rádi, že svou budoucnost spojil se Spartou i v konkurenci nabídek týmů z pěti nejlepších evropských lig," dodal Rosický.
Macek se loni vrátil do Česka po dvanáctiletém působení v Itálii a ve Švýcarsku. Domácí nejvyšší soutěž si zahrál v dresu Mladé Boleslavi poprvé.
Zlínský odchovanec prošel akademií turínského Juventusu. "Roman je inteligentní střední záložník s dobrou technickou výbavou a klidem v rozehrávce. Zachovává chladnou hlavu pod tlakem a je zodpovědný v držení osy hřiště. Reagujeme tímto přestupem na zranění dvou defenzivních záložníků," řekl Rosický na adresu devětadvacetiletého fotbalisty.
"Získáváme v něm hráče, který zná české prostředí, ale zároveň má bohaté zkušenosti i ze zahraničí. Očekáváme, že nám díky svému věku a vyzrálosti okamžitě pomůže na hřišti. Přichází s motivací prosadit se v týmu, který musí vyhrávat a hrát o trofeje," dodal letenský ředitel.
Středočeši s Mackovým odchodem nepočítali. "Upřímně říkám, že jsme nečekali, že by mohlo po skončení letní přípravy k takovému přestupu dojít," uvedl ředitel sportovního rozvoje Josef Jinoch. "Protože je hráčem základní sestavy, není pro nás jeho odchod příjemný, ale fotbal takové situace přináší. Jedná se o přestup do největšího českého klubu, pro takový případ zněla dohoda s hráčem a nezbylo nám nic jiného, než ji dodržet a pustit jej na přestup do Sparty," dodal Jinoch.
"Někdy stačí jedna sezona a jeden rok, aby ve vás zanechal spoustu krásných vzpomínek, pozitivních zkušeností a pocit vděčnosti za to, že jste mohli být součástí výjimečného klubu. Přesně takový byl pro mě rok v Mladé Boleslavi," uvedl Macek.
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