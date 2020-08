Chci se Spartou další trofej, prohlásil Hancko. Na Letné zůstane i v příští sezoně

Fotbalový obránce Dávid Hancko zůstane i pro příští sezonu ve Spartě. Pražský klub potvrdil, že se domluvil s italskou Fiorentinou na prodloužení hostování slovenského reprezentanta. Součástí dohody je i opce ve výší 81 milionů korun.

Dvaadvacetiletý Hancko přišel do Sparty vloni v srpnu a postupně se na Letné vypracoval v klíčového hráče. Pražané proto stáli o jeho setrvání v týmu, ale opce ve výši šesti milionů eur byla mimo jejich možnosti. Nakonec se s italským klubem domluvili na ročním prodloužení hostování a snížení následné opce na polovinu.

"V době koronavirové pauzy probíhala jednání s trenérem Kotalem, na kterých jsme se bavili o skladbě mužstva pro další sezonu. Shodli jsme se, že setrvání Dávida Hancka je naší jasnou prioritou. Máme za sebou složitá vyjednávání, pracovali jsme na tom opravdu dlouhou dobu. Proto jsme rádi, že jsme s Fiorentinou nakonec dospěli k dohodě," uvedl sportovní manažer Sparty Tomáš Rosický na klubovém webu.

Hancko za Spartu odehrál v první lize 19 zápasů a dal dvě branky. Letenským pomohl ke třetímu místu v tabulce a vítězství v poháru, kterým Pražané ukončili šestileté čekání na trofej.

"V první řadě chci všem poděkovat, hlavně fanouškům. Jejich podpora a touha, abych tu zůstal, byly hodně velké. Musím přiznat, že i to je částečně důvod, že Sparta je pro mě pro příští sezonu to nejlepší. Jsem rád, že mám jasno už před soustředěním a můžu se s týmem chystat na příští sezonu. Věřím, že bude úspěšná," prohlásil Hancko v rozhovoru pro sparťanské stránky.

Slovenský zadák se zatím nezapojil do přípravy mužstva na novou sezonu, důvodem byly zdravotní potíže. Ty by však již měly být vyřešeny. "Kdybych byl zdravý na sto procent, normálně bych naplno trénoval. Měl jsem ale přetrvávající problémy s kolenem, takže jsme po zápase se Slavií ještě podnikli určitou léčbu, dostal jsem injekci do kolene. Teď bylo potřeba tomu dát dva nebo tři týdny, abych koleno dostal do původního stavu, ale teď už je to otázka jen pár dní. V Rakousku budu trénovat naplno," slíbil Hancko.

Opora letenské obrany má také jasno o tom, jakých cílů by chtěl v příštím ročníku dosáhnout. "Ten první se mi splnil, to je to, že tady můžu zůstat. Další cíle jsou pak v tom, abych na sobě tvrdě pracoval a fotbalově rostl," sdělil Hancko.

"Z hlediska týmu bych si přál, abychom navázali na závěr minulé sezony. Věřím, že opět přineseme na konci sezony fanouškům radost s trofejí. A nejradši bych byl, abychom jim udělali radost hned na začátku postupem do skupiny Evropské ligy. Hlavní bude, abychom týden co týden vyhrávali," doplnil pro klubové stránky.

Sparta zatím během letní přestávky získala tři posily - stopera Ondřeje Čelůstku, Bulhara Martina Minčeva a slovenského brankáře Dominika Holce. Letnou naopak opustil jeden z nejlepších hráčů uplynulé sezony záložník Guélor Kanga, který se s klubem nedohodl na nové smlouvě.