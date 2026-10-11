Sparta poslouchala pískot, proti Pardubicím se trápila. Liberec doma nečekaně padl

Fotbalisté Sparty v 10. kole první ligy porazili doma Pardubice 2:0 a posunuli se na třetí místo o osm bodů za vedoucí Slavii. Druhý Liberec doma překvapivě prohrál 0:2 se Slováckem, byť hrál v přesilovce a soupeř dosud ani jednou nezvítězil. Olomouc v oslabení neudržela vedení a v Teplicích remizovala 1:1.
Letenští nastoupili bez zraněných reprezentantů Karabce a Ryneše, přesto šli hned ve 4. minutě šťastně do vedení. Pardubický Boledovič při odkopu nastřelil Hoevera, od jehož těla se míč odrazil do šestnáctky. Tam Brunes zachoval chladnou hlavu, přiťukl balon Mercadovi, před nímž byla už jen odkrytá branka.
Východočechy inkasovaný gól neotřásl, v dalších minutách byli lepší a měli i řadu šancí. Při střele Samuela zblízka musel pádem pod nohy zasahovat brankář Surovčík. Odchovanec Sparty Drchal zakončil tváří v tvář gólmanovi, který mu zmenšil střelecký úhel a tutovku zneškodnil.
Sparta měla problémy, výjimkou byla Brunesova hlavička těsně vedle. Pardubičtí stupňovali tlak, Surovčík domácí podržel při dvou šancích Botose. Ještě před přestávkou se z tribun ozýval pískot nespokojených diváků.
Pražany uklidnil až nástup do druhého poločasu. Po Mackově rohovém kopu si míč našel Zelený a hlavičkou rozhodl. Ve zbytku utkání měl několik šancí Brunes, ale gól nedal.
Liberci nepomohla ani přesilovka
Liberec byl od úvodu výrazně aktivnější, začal náporem, do vedení se ale překvapivě dostalo Slovácko. Vorlický na vlastní polovině vystihl chybu domácích, vysunul do brejku Puškáče a ten přihrávkou připravil ve vápně ideální pozici pro Havlíka.
Jednatřicetiletý záložník balon s přehledem uklidil k tyči mimo dosah brankáře Koubka a v lize zaznamenal první gól od dubna, kdy se trefil při porážce 1:2 v Liberci. Celkově si zkušený středopolař, který v minulém kole dosáhl na 400 startů v nejvyšší soutěži, připsal 44. trefu mezi elitou.
Severočeši poté dobývali hostující defenzivu, jenže ve finální fázi se jim nedařilo. V 21. minutě zamířil Kušej technickou střelou do horní části břevna, hosté pak s velkým štěstím přestáli závar na malém vápně. Ve 43. minutě hlavičkoval těsně nad Mašek. Slovan vyhrál první půli 13:1 na střely, přesto ve skóre ztrácel.
Liberecký trenér Fodrek poslal po pauze na trávník Mikulenku a střídající ofenzivní univerzál po necelých dvou minutách po souboji se Slončíkem upadl ve vápně. Sudí Wulkan nejprve nařídil penaltu, po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ale usoudil, že zatažení nebylo tak výrazné, a pokutový kop odvolal.
V 58. minutě Puškáč u postranní čáry ošklivě došlápl na nohu domácímu Bužkovi. Wulkan nejprve udělil žlutou kartu, po dalším zásahu od videa a kontrole faulu u monitoru však trest zpřísnil. Zkušený útočník se stal již šestým vyloučeným hráčem Slovácka v této sezoně, žádný z týmů v nejvyšší soutěži jich nemá víc.
Liberečtí se v přesilovce trápili a vůbec nepřipomínali druhý celek tabulky. Trenéru Fodrekovi se tentokrát ani nepodařila střídání, do opravdu vyložené šance se favorit proti oslabenému soupeři dostal až v 82. minutě. Ashuku při debutu v české lize minul.
Mimořádně nepovedenou přesilovku Slovan „korunoval“ na konci 88. minuty, kdy liknavá defenziva takřka nepochopitelně nechala dlouhý nákop od gólmana Heči projít na střídajícího Jurošku, který osamocen z úniku překonal Koubka.
Sigmu zbrzdilo vyloučení
Olomouc otevřela v Teplicích skóre už ve 3. minutě. Brankář Trmal neudržel Soldovu střelu a Ghali se přes nedůrazné obránce prodral ke gólové dorážce. Nigerijský křídelník je se čtyřmi ligovými zásahy nejlepším střelcem týmu.
Vzápětí Zlatohlávek na druhé straně vystihl nepřesnou rozehrávku, sám před Koutným ale netrefil bránu. Stejný hráč to zkusil ve 13. minutě „nůžkami“, olomoucký gólman byl pozorný. Ve 24. minutě šel na Koutného z levé strany Radosta, ani čerstvý český reprezentant však nezamířil přesně.
Oba týmy měly spoustu dalších nadějných příležitostí, oboustranně ofenzivní zápas potvrzovala i poločasová statistika střeleckých pokusů 16:10 ve prospěch hostů. Obraz hry se změnil ve 40. minutě, kdy Lurvink skluzem nedovoleně zastavil unikajícího Zlatohlávka a uviděl červenou kartu.
Úvodní čtvrthodinu druhého poločasu ještě měli Hanáci síly na ofenzivní výpady, postupně je však domácí zatlačili. Čermákovu šanci Koutný zneškodnil, na hlavičku střídajícího Hopiho z 67. minuty ale dosáhnout nemohl. Osmnáctiletý útočník vstřelil svůj první ligový gól v ročníku, stačilo mu k tomu jen 45 vteřin od příchodu do hry.
Bleskový obrat mohl zařídit Fortelný, jeho ránu Koutný vyrazil. Domácí nakonec přestříleli soupeře 25:20. V závěru dostal míč do sítě olomoucký Huk, jenže radost mu zkazil ofsajd.
10. kolo první fotbalové ligy:
Sparta Praha - FK Pardubice 2:0 (1:0)
Branky: 4. Mercado, 51. Zelený. Rozhodčí: J. Beneš - A. Beneš, Machač - Starý (video). ŽK: Botos, Vinícius (oba Pardubice). Diváci: 16.379.
Sparta: Surovčík - Hoever, Guddal, Zelený (74. Ševínský), Suchomel (84. Vitályos) - Sochůrek (63. Eneme), Macek, Vydra (74. Mannsverk) - Mercado, Brunes, Singhateh (46. Jurásek). Trenér: Priske.
Pardubice: Neuman - Godwin, Halinský, Krčík, Boledovič (46. Mahuta) - Hlavatý, Icha (57. Jelínek) - Tanko, Botos (84. Reil), Samuel (57. Smékal) - Drchal (67. Vinícius). Trenér: Trousil.
FK Teplice - Sigma Olomouc 1:1 (0:1)
Branky: 70. Hopi - 3. Ghali. Rozhodčí: Černý - Malimánek, Hurych - Adámková (video). ŽK: Zlatohlávek (Teplice). ČK: 40. Lurvink (Olomouc). Diváci: 3743.
Teplice: Trmal - Bílek (56. Švanda), Vientiess, Večerka, Riznič - L. Mareček (88. Jukl), Fortelný - Radosta, Čermák (69. D. Mareček), Auta (69. Hopi) - Zlatohlávek (56. Kozák). Trenér: Frťala.
Olomouc: Koutný - Sylla, Malý, Lurvink - Ghali (78. Huk), Beran, Soldo, Borges - Janošek, Tkáč (46. Hadaš) - Sejk (85. Kliment). Trenér: Hapal.
Slovan Liberec - 1. FC Slovácko 0:2 (0:1)
Branky: 14. Havlík, 88. Juroška. Rozhodčí: Wulkan - Volf, Ratajová - Adam (video). ŽK: Mašek - Stojčevski, Behiratche, Kostadinov, Jelínek (trenér). ČK: 60. Puškáč (Slovácko). Diváci: 3078.
Liberec: Koubek - Koželuh (65. Ashuku), Hůlka, Bořil, Kayondo (87. Stránský) - Masopust (46. Mikulenka) - Baboula (75. Rus), Faye, Bužek (65. Basiladze), Kušej - Mašek. Trenér: Fodrek.
Slovácko: Heča - Slončík, Behiratche, Stojčevski - Ndefe (81. Král), Kostadinov (81. Sosseh), Trávník, Blahút (68. Juroška) - Havlík, Vorlický (57. Šviderský) - Puškáč. Trenér: Jelínek.
Tabulka:
1.
Slavia
10
8
2
0
26:6
26
2.
Liberec
10
6
2
2
13:6
20
3.
Sparta
10
6
0
4
20:12
18
4.
Mladá Boleslav
9
5
2
2
17:12
17
5.
Olomouc
10
5
2
3
17:14
17
6.
Jablonec nad Nisou
10
5
2
3
12:9
17
7.
Teplice
10
5
2
3
18:16
17
8.
Zbrojovka Brno
10
5
1
4
12:13
16
9.
Hradec Králové
10
4
2
4
10:13
14
10.
Plzeň
10
3
4
3
20:17
13
11.
Bohemians 1905
9
3
3
3
10:11
12
12.
Ostrava
10
3
1
6
7:18
10
13.
Pardubice
10
2
2
6
9:16
8
14.
Artis Brno
10
2
2
6
11:20
8
15.
Slovácko
10
1
4
5
9:16
7
16.
Zlín
10
0
1
9
8:20
1
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