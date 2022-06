Sparta porazila druholigovou Opavu a uspěla i v druhém přípravném duelu

Evropská komise začala vyšetřovat plánovanou státní podporu rozšíření české jaderné elektrárny Dukovany. Důvodem jsou pochybnosti, zda je tato podpora v souladu s pravidly Evropské unie. Komise to oznámila ve čtvrteční tiskové zprávě. Plánovaná podpora zahrnuje mimo jiné státní půjčku s nízkými úroky, která by měla pokrýt veškeré náklady na výstavbu, je to zhruba 7,5 miliardy eur (téměř 186 miliard korun).

Komise uvedla, že projekt je podle jejího prvotního hodnocení potřeba a že plánovaná podpora usnadňuje rozvoj ekonomické aktivity. "Existují nicméně pochybnosti ohledně toho, zda je toto opatření plně v souladu s pravidly Evropské unie o státní pomoci. Komise se proto rozhodla zahájit hloubkové vyšetřování," dodala.

Evropská komise rovněž uvedla, že v rámci vyšetřování posoudí vhodnost a přiměřenost podpory a její dopady na hospodářskou soutěž. Upozornila, že Česko a další zainteresované strany teď mají možnost se k této záležitosti vyjádřit.