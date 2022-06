Sparta porazila druholigovou Opavu a uspěla i v druhém přípravném duelu

Fotbalisté Sparty uspěli i v druhém přípravném utkání před novou sezonou. Pražané si na Strahově poradili 3:0 s druholigovou Opavou, trefili se Filip Souček, Tomáš Wiesner a Lukáš Juliš. Letenští tak zůstali pod vedením dánského kouče Briana Priskeho stoprocentní.

Skóre otevřel v 35. minutě Souček, který poslal ve vápně odražený míč levačkou k tyči. O tři minuty později přidal druhý zásah tvrdou ranou zblízka Wiesner.

Trenér Priske nasadil stejně jako v úvodní přípravě proti Dukle (2:1) do obou poločasů rozdílné jedenáctky. V úvodním dějství debutoval za Spartu Lukáš Sadílek, jenž stále patří Slovácku, má ale svolení se s třetím týmem uplynulé prvoligové sezony připravovat. Naopak reprezentační útočník Jan Kuchta sledoval duel pouze v roli diváka.

Po změně stran poprvé naskočila v letenském dresu posila z Olomouce Kryštof Daněk. "První zápas za Spartu byl super. Cítil jsem se dobře, máme celkem naběháno, příprava je těžká. Opava nám nedala nic zadarmo. Byl to dobrý rozběhový zápas," řekl novinářům devatenáctiletý záložník Daněk.

Výsledek zpečetil jiný hráč s hanáckou minulostí. V 80. minutě si Juliš naběhl před prázdnou bránu na Hanouskův přesný pas a pohodlně uzavřel skóre.

"Utkání nám ukázalo, že jdeme správným směrem. Věci, o kterých se bavíme a které si ukazujeme od prvních dnů, dneska fungovaly. Vyhodnotíme si to," prohlásil asistent sparťanského trenéra Luboš Loučka.

V neděli Letenští odjedou na soustředění do Rakouska. V Korutanech se utkají s chorvatským celkem HNK Rijeka, domácím Wolfsbergerem a maďarským Paksi.

"O selekci pro Rakousko se bavíme furt, není to tak, že bychom si teď sedli a vyndali nějaká jména. Základ nějaký je. Uvidíme, jak do toho promluví zranění, to budeme teď řešit s lékařským týmem. Kádr bude trochu širší, pocestují s námi i dva kluci z béčka. Nikdy nevíte, co se tam může stát. Hrajeme tři zápasy, můžou tam být zranění, proto musíme být pokrytí," konstatoval Loučka.