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Sport

Sparta podivně unikla vyloučení a pálila šance, Baník v emotivním šlágru zabral

ČTK,Sport
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Fotbalisté Sparty v 11. kole první ligy překvapivě hráli 0:0 na hřišti trápící se Ostravy. Pražané nenavázali na minulé tři výhry v nejvyšší soutěži a nevyužili sobotní bezbrankové remízy Slavie s Hradcem Králové. Slovácko doma po 14 letech podlehlo Brnu.

Jonatan Brunes a Martin Jedlička v zápase Baník - Sparta
Jonatan Brunes a Martin Jedlička v zápase Baník - SpartaFoto: Vladimír Pryček / ČTK
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Sparťané z pátého místa nadále ztrácejí na odvěkého městského rivala a obhájce titulu osm bodů. Baník navzdory zlepšenému výkonu nezvítězil šesté kolo v řadě a je třináctý.

Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho završili výsledkově nevydařený týden, ve čtvrtek doma v Evropské lize pouze remizovali s nováčkem norské ligy Lilleströmem 1:1 poté, co o výhru přišli v nastavení.

Zároveň potvrdili, že se jim venku v ligové sezoně hrubě nedaří. Na hřištích soupeřů zvítězili jen ve dvou z šesti zápasů a získali tam pouze sedm z celkových 19 bodů. Současně se dobře nenaladili na čtvrteční duel Evropské ligy na stadionu Olympiakosu Pireus.

Ostravu po sérii nezdarů možná vyhecovalo jméno tradičního rivala. Proti Spartě předvedla bezpochyby nejlepší výkon za poslední týdny. Domácí dokázali do hry implementovat vše, co kouč Roman Skuhravý postrádal v minulých zápasech. Nasazení, agresivitu i sebevědomí na míči.

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Odhodlání Baníku podpořila kromě plného stadionu i situace z osmé minuty, kdy Boulova rána z voleje skončila za zády Surovčíka, ale gól kvůli hraničnímu ofsajdu neplatil.

I neuznaný gól v Baníku vzbudil naději, že dnes by to mohlo jít a v prvním poločase byl určitě nebezpečnější.

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První vyloženou šanci přesto měli hosté: v 31. minutě po Hoeverově kolmici uháněl sám na Jedličku Nor Brunes, udělal mu kličku do strany, ale do jeho střely do prázdné branky se domácí gólman stačil vrhnout a velkou šanci zmařil.

Bratranec kanonýra Manchesteru City Haalanda a historicky nejdražší posila letenského klubu neskórovala už 13 soutěžních zápasů po sobě.

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To bylo na dlouho maximum, co hosté v ofenzivě vytvořili. Baník i díky návratu uzdraveného Kohúta do sestavy byl kreativnější a ve vápně si vytvářel nebezpečnější situace.

Ve 40. minutě Hoever ostře přišlápl Kubalovu nohu. Vzhledem k tomu, že už jednu žlutou kartu měl, se Baník dožadoval vyloučení krajního obránce hostů. Jenže hlavní sudí Černý neodpískal ani faul. Hoevera o přestávce nahradil Kadeřábek.

Druhý poločas sice odstartoval průnikem z levé strany Suchomel, ale z těžkého úhlu vypálil nad. Pak už znovu více hrozil Baník. Kohútovu i Plankovu ránu však před Surovčíkem odvrátila hostující obrana.

Gólu se Baník přiblížil v 70. minutě, po brejku Kubaly dorážel po zemi Planka, jenže Surovčíkovi znovu ještě v pádu pomohl Mercado.

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Deset minut před koncem už to byla možnost z kategorie vyložených, ránu střídajícího Jurečky ale Surovčík reflexivně vyrazil a ligovou sérii neprůstřelnosti natáhl na 425 minut. Naopak Slezané potvrdili, že se sedmi brankami mají nejhorší útok ligy.

Koncovka utkání byla pro 14 730 diváků infarktová. V 86. minutě mohl nejprve rozhodnout Mercado, jeho střelu však po rychlém protiútoku Jedlička vyrazil. Tutovku měl v 89. minutě střídající sparťan Vojta, jeho zakončení z malého vápna šlo do břevna a nad.

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Sparta jako poslední mužstvo v ligové sezoně remizovala. V Ostravě nevyhrála třetí z posledních čtyř duelů nejvyšší soutěže. Soupeři se znovu utkají ve středu 28. října v osmifinále domácího poháru na Letné.

Brno přetrhlo letitou šňůru

Brněnská Zbrojovka zvítězila na hřišti Slovácka 2:1. Hosty poslal do vedení v první půli z penalty Daniel Vašulín, po změně stran zvýšil střídající Tadeáš Vachoušek.

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V nastavení pouze snížil Jocelin Behiratche. Brněnský nováček vyhrál v nejvyšší soutěži po dvou porážkách a v neúplné tabulce se posunul na páté místo. Tým z Uherského Hradiště naplno bodoval v jediném z úvodních 11 ligových utkání a zůstal předposlední.

Slovácko doma v nejvyšší soutěži podlehlo Zbrojovce po sedmi duelech poprvé od července 2012. Dnešní výhra byla speciální pro trenéra Brňanů Martina Svědíka, který v roce 2022 dovedl Slovácko k historickému triumfu v domácím poháru a následně i postupu do skupiny Konferenční ligy.

Nedělní duel měl slavnostní začátek. Domácí asistent trenéra Daníček vstoupil do Klubu legend Slovácka.

Vedení uherskohradišťského klubu se před utkáním oficiálně rozloučilo i s bývalým stoperem Hofmannem. Mostecký rodák je nyní členem Svědíkova realizačního týmu, jenž se poprvé postavil proti bývalému zaměstnavateli.

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Souboj moravských rivalů, kteří se v české nejvyšší soutěži utkali po více než třech letech, začal svižně. Slovácko bylo od úvodu střetnutí živější, vyloženou šanci ale nemělo. Jako první zahrozil hostující Vaníček, jeho pokus však Heča vyrazil.

Zbrojovka měla štěstí v 15. minutě, kdy střelu Blahúta zblokoval stoper Pokorný na tyč. Brňané se postupně zvedli a byli více na polovině soupeře. Chybu Heči v rozehrávce ještě Pokorný nepotrestal, ale ve 40. minutě už hosté slavili.

Zbrojovku poslal do vedení Vašulín, který proměnil penaltu nařízenou za Slončíkův faul na Vaníčka. Podle sudího Opočenského nejprve nešlo o nedovolený zákrok, po zhlédnutí videa však změnil názor a nařídil pokutový kop.

Osmadvacetiletý útočník se nemýlil a v ligové sezoně si připsal už pátou trefu. Zbrojovka skórovala po dvou kolech. Vašulín mohl v závěru první půle přidat druhý zásah, nepříliš prudkou hlavičku Heča kryl. Těsně před přestávkou vystřelil domácí kapitán Trávník nad.

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Hosté se ve druhé půli více zatáhli. Slovácko dobývalo, jenže marně hledalo skulinky v brněnské defenzivě. Domácí to tak zkoušeli střelami z dálky. Vorlického pokus šel doprostřed brány a ránu Blahúta soupeř zblokoval. Neujaly se ani pokusy Havlíka a Rundiče.

Celek z Uherského Hradiště navíc čtvrt hodiny před koncem hrubě chyboval. Trávník při rozehrávce trefil jenom Zmrhala, míče se zmocnil střídající Vachoušek, jenž pláchl Slončíkovi, obešel vyběhnutého Heču a pohodlně zvýšil na 2:0. Dvaadvacetiletý útočník skóroval po čtyřech minutách pobytu na hřišti, v ligovém ročníku se prosadil podruhé.

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Brňany nerozhodila ani branka Behiratcheho na konci nastavení. Obránce z Pobřeží slonoviny skóroval v české lize premiérově.

Slovácko nenavázalo na překvapivý triumf v Liberci a doma v lize pošesté v řadě nevyhrálo. Naopak Zbrojovka venku naplno bodovala po dvou prohrách.

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11. kolo první fotbalové ligy:

Baník Ostrava - Sparta Praha 0:0

Rozhodčí: Černý - Paták, Malimánek - Ochotnický (video). ŽK: Nogha - Hoever, Mercado, Macek, Singhateh, Suchomel. Diváci: 14 730.

Ostrava Jedlička - Frydrych, Nogha, Míček - Boula - Bewene (79. Kmeť), Kohút (64. Gilbert), Planka (79. Musák), Traoré (67. Smith) - Kubala (79. Jurečka), Škrkoň. Trenér: R. Skuhravý.

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Sparta: Surovčík - Hoever (46. Kadeřábek), Guddal, Zelený, Suchomel - Sochůrek, Macek (64. Mannsverk) - Mercado, Vydra (56. Singhateh), Alcócer (73. Jurásek) - Brunes (56. Vojta). Trenér: Priske.

1. FC Slovácko - Zbrojovka Brno 1:2 (0:1)

Branky: 90.+4 Behiratche - 40. Vašulín z pen., 75. Vachoušek. Rozhodčí: Opočenský - Ježek, Dorotík - Kvítek (video). ŽK: Behiratche (Slovácko). Diváci: 6 035.

Slovácko: Heča - Slončík, Behiratche, Stojčevski (77. Rundič) - Ndefe (7. Šviderský), Trávník, Kostadinov, Blahút (65. Fiala) - Havlík, Vorlický (77. Marinelli) - Juroška (65. Král). Trenér: Jelínek.

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Zbrojovka: Hrdina - Klíma, Pokorný, Vedral - Penxa, Čavoš (76. Langer), Zmrhal (86. Břečka), Dante - Vaníček (71. Vachoušek), Ezeh (86. Kanakimana) - Vašulín (71. Janetzký). Trenér: Svědík.

Tabulka:

1.

Slavia

11

8

3

0

26:6

27

2.

Liberec

11

6

2

3

13:7

20

3.

Mladá Boleslav

11

6

2

3

18:13

20

4.

Olomouc

11

6

2

3

18:14

20

5.

Sparta

11

6

1

4

20:12

19

6.

Zbrojovka Brno

11

6

1

4

14:14

19

7.

Jablonec nad Nisou

10

5

2

3

12:9

17

8.

Teplice

11

5

2

4

18:17

17

9.

Bohemians 1905

10

4

3

3

11:11

15

10.

Hradec Králové

11

4

3

4

10:13

15

11.

Plzeň

10

3

4

3

20:17

13

12.

Pardubice

11

3

2

6

12:16

11

13.

Ostrava

11

3

2

6

7:18

11

14.

Artis Brno

10

2

2

6

11:20

8

15.

Slovácko

11

1

4

6

10:18

7

16.

Zlín

11

0

1

10

8:23

1

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