Sparta - Plzeň 0:0. Vrba i Bílek proti svým bývalým klubům. Hosté i s novou formací

Dnes do Generali Areny přijede Plzeň. Ta prožívá v lize ještě horší ročník než Sparta. Západočeši jsou momentálně až pátí, na dnešního soupeře ztrácí deset bodů a na čtvrt Slovácko čtyři. Dnes by tak mohli mít šanci se přiblížit moravskému překvapení. A do utkání půjdou s novým impulsem. O víkendu totiž přišel už skoro tradiční obrázek v utkáních Plzně. Viktoriáni soupeře o parník přehrávali, jenže nakonec ztratili. Týden předtím navíc Viktorka utrpěla v Edenu debakl 1:5. Nepříznivé výsledky během celé sezony odnesl svým místem talentovaný slovenský kouč Adrian Gul’a. Progresivního trenéra nahradil spíš pragmatický vůdce - zkušený Michal Bílek, bývalý kouč Sparty, Zlína nebo reprezentace.