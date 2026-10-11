Sparta - Pardubice 2:0. Favoritovi znovu vychází začátek poločasu
Sledujte online přenos z utkání desátého kola fotbalové Chance Ligy mezi Spartou Praha a Pardubicemi.
ŽIVĚ Výsledky voleb: Komunisté po 80 letech končí. Zhoršili se všichni, kromě jedné strany
V pátek a sobotu lidé v Česku rozhodovali o novém složení obecních zastupitelstev a třetiny Senátu. Průběžné výsledky, reakce politiků i další dění kolem voleb sledujte v on-line reportáži Aktuálně.cz.
Trump vyhlásil energetické příměří. Zelenskyj však o ničem nevěděl
Americký prezident Donald Trump v neděli na své síti Truth Social oznámil, že mezi Ruskem a Ukrajinou začíná s okamžitou platností platit energetické příměří. Podle něj s ním souhlasily obě válčící strany. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však reagoval, že o žádné takové dohodě neví. Kyjev je podle něj připraven příměří přijmout, pokud tak učiní i Moskva, která se zatím nevyjádřila.
ŽIVĚ Trump tlačí na Zelenského kvůli volbám. Z Kyjeva přišla ostrá odpověď
Ukrajina uspořádá volby, pokud ruský vůdce Vladimir Putin poskytne 60 dní klidu zbraní, prohlásil v neděli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci na kritické komentáře amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten v sobotu prohlásil, že je na čase, aby Ukrajinci měli nového prezidenta. Šéf Bílého domu rovněž řekl, že Zelenskyj „by měl sakra přestat“ s útoky na ruské rafinerie.
USA posilují na Blízkém východě. Pozemní invaze do Íránu je stále ve hře
Donald Trump zvažuje pozemní operaci proti Íránu. Uvádějí to například účet Hormuz Report nebo analytik Dominic Michael Tripi, kteří se odvolávají na zdroje uvnitř americké administrativy. Bílý dům ani Pentagon tuto informaci nepotvrdily. Washington současně posílá do regionu další letadlovou loď a obojživelnou skupinu s tisíci mariňáků.