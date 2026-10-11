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Sparta - Pardubice 2:0. Favoritovi znovu vychází začátek poločasu

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Trump vyhlásil energetické příměří. Zelenskyj však o ničem nevěděl

Americký prezident Donald Trump v neděli na své síti Truth Social oznámil, že mezi Ruskem a Ukrajinou začíná s okamžitou platností platit energetické příměří. Podle něj s ním souhlasily obě válčící strany. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však reagoval, že o žádné takové dohodě neví. Kyjev je podle něj připraven příměří přijmout, pokud tak učiní i Moskva, která se zatím nevyjádřila.

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Ukrajina uspořádá volby, pokud ruský vůdce Vladimir Putin poskytne 60 dní klidu zbraní, prohlásil v neděli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci na kritické komentáře amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten v sobotu prohlásil, že je na čase, aby Ukrajinci měli nového prezidenta. Šéf Bílého domu rovněž řekl, že Zelenskyj „by měl sakra přestat“ s útoky na ruské rafinerie.

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US President Donald Trump attends a campaign rally in Clarksville
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USA posilují na Blízkém východě. Pozemní invaze do Íránu je stále ve hře

Donald Trump zvažuje pozemní operaci proti Íránu. Uvádějí to například účet Hormuz Report nebo analytik Dominic Michael Tripi, kteří se odvolávají na zdroje uvnitř americké administrativy. Bílý dům ani Pentagon tuto informaci nepotvrdily. Washington současně posílá do regionu další letadlovou loď a obojživelnou skupinu s tisíci mariňáků.

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