Sparta oznámila triumf na poli přestupů. Kuchtu získá z Moskvy natrvalo

Stávka na německé železnici, která měla začít v neděli večer a trvat 50 hodin, se neuskuteční. Odbory EVG, které ji svolaly, dosáhly dohody s vedením společnosti Deutsche Bahn, napsala německá agentura DPA. Odbory chtěly stávkovat za vyšší mzdy. Obě strany dosáhly dohody před soudem pro pracovněprávní záležitosti ve Frankfurtu nad Mohanem.

Vedení Deutsche Bahn po vyhlášení stávky uvedlo, že během protestu nebude vypraven žádný dálkový spoj. To se mělo týkat i vlakového spojení do České republiky. Vlaky z ČR do Německa měly během trvání protestu končit na českém území. Očekávalo se, že stávky ochromí provoz i regionálních a nákladních spojů v Německu.

Personální šéf Deutsche Bahn Martin Seiler označil novou stávku za šílenou, bezdůvodnou a přehnanou. Podle odborů však dosavadní jednání s firmou nevedla k výraznějšímu pokroku.

V březnu vlakovou, autobusovou i leteckou dopravu zastavila čtyřiadvacetihodinová stávka, kterou zorganizovaly společně odbory Verdi a EVG. Na konci dubna pak odbory EVG zastavily železniční dopravu na osm hodin v pátek dopoledne, problémy s provozem ale trvaly po celý den. V obou případech bylo narušeno spojení s Českem, dálkové vlaky končily v poslední stanici na českém území a regionální spoje byly v běžném provozu jen v Česku.