Sparta opět zabrala. Neporažené Teplice na Letné propadly, dohrávaly v deseti

Fotbalisté Sparty porazili doma ve čtvrtém ligovém kole Teplice 4:1 a připsali si druhou výhru v sezoně nejvyšší soutěže. V prvním poločase skórovali domácí Tobias Guddal, Andrew Irving, Josimar Alcócer a hostující Lukáš Mareček, po přestávce přidal svůj druhý gól Alcócer.
Severočeši v ročníku poprvé prohráli, se sedmi body jsou však o bod před Spartou. V závěru byl vyloučen teplický Ladislav Takács.
Sparta prohrála jediný z posledních 25 vzájemných ligových zápasů a v nejvyšší soutěži s Teplicemi patnáctkrát po sobě bodovala. Doma se Severočechy v lize prohrála jediný z minulých 16 duelů a výhrou ukončila minisérii dvou předchozích remíz. Sparta se ve středu vrátila z Lyonu, kde vypadla ve 3. předkole Ligy mistrů, na podzim bude hrát základní fázi Evropské ligy. V pátek dotáhla hostování Matěje Juráska z Norwiche, bývalý slávista usedl na lavičku náhradníků.
Pražané začali náporem a brzy ho korunovali úvodním gólem. Tepličtí sice odvrátili rohový kop, domácí však po něm i nadále obléhali jejich šestnáctku. Irving našel přesným centrem na zadní tyči Guddala a norský stoper si hlavičkou do protipohybu brankáře Trmala připsal první trefu v české lize.
Letenští pak polevili a Severočeši je potrestali. Lukáš Mareček zachytil odvrácený míč, z velké dálky napřáhl a přesnou ranou k tyči zaskočil Surovčíka. Bývalý hráč Sparty skóroval ve třetím kole po sobě a bylo jasné, že Letenští ani v šestém soutěžním utkání v sezoně neudrží čisté konto.
Favorit však nakonec zamířil do kabin s dvoubrankovým náskokem. Alcócer přiťukl míč Irvingovi a skotský záložník přesnou trefou k tyči zaznamenal druhý gól v ligové sezoně. Jen o tři minuty později pak Mercado našel na zadní tyči Alcócera, který se hlavou trefil mezi nohy brankáře. Také Kostaričan si otevřel střelecký účet v české lize.
Po přestávce pokračoval duel v ofenzivním duchu z obou stran. Sparťan Brunes hlavičkoval těsně vedle, teplický Radosta nedokázal ve velké šanci překonat Surovčíka. Brankář domácích pak hlavičku dalšího exsparťana Krejčího vytěsnil na břevno.
Na hřiště se po střídání dostal také Jurásek, jehož domácí fanoušci s ohledem na jeho slávistickou minulost uvítali nadávkami. Tři body v závěru pojistil Alcócer, který převzal přihrávku Ryneše ve středu hřiště, unikl po křídle a prostřelil Trmala. Teplice tak v součtu s minulým zápasem s Plzní (5:5) inkasovaly v posledních dvou kolech devět branek.
4. kolo první fotbalové ligy:
Sparta Praha - FK Teplice 4:1 (3:1)
Branky: 39. a 84. Alcócer, 9. Guddal, 36. Irving - 25. L. Mareček. Rozhodčí: Černý - Vlček, Malimánek - Kocourek (video). ŽK: Suchomel, Alcócer (oba Sparta). ČK: 88. Takács (Teplice). Diváci: 16.948.
Sparta: Surovčík - Suchomel (85. Zelený), Guddal, Sörensen, Ryneš - Macek (65. Eneme), Irving (74. Sochůrek) - Mercado (74. Jurásek), Karabec, Alcócer (85. Singhateh) - Brunes. Trenér: Priske.
Teplice: Trmal - Bílek (46. Švanda), Vientiss, Večerka, Riznič (70. Takács) - Fortelný, L. Mareček - Radosta (79. Zlatohlávek), Čermák (56. Náprstek), Auta (46. Krejčí) - Pulkrab. Trenér: Frťala.
FK Pardubice - FK Mladá Boleslav 1:1 (1:0)
Branky: 10. Patrák - 75. Šubert. Rozhodčí: Lovětínský - Cichra, Ježek - Adámková (video). ŽK: Godwin, Vinícius, Šimek - Majer (trenér). Diváci:
Pardubice: Neuman - Trédl (62. Mahuta), Bammens, Solil (41. Noslin) - Godwin, Šimek, Jelínek (46. Icha), Boledovič - Hlavatý - Drchal (61. Vinícius), Patrák (33. Smékal). Trenér: Trousil.
M. Boleslav: Floder - Donát (66. Mareš), Karafiát, Králik, Hybš (90. Kadlec) - Kozel, Zíka - John (66. Kolářík), Langhamer (66. Buryán), Šubert - Klíma (78. Letenay). Trenér: Majer.
1. FC Slovácko - Sigma Olomouc 1:2 (0:1)
Branky: 79. Ndubuisi - 45. Lurvink, 67. Baráth. Rozhodčí: Trska - Volf, Dohnal - Adam (video). ŽK: Trávník (Slovácko). Diváci: 4283.
Slovácko: Halouska - Slončík, Behiratche, Stojčevski - Ndefe (73. Ndubuisi), Šviderský (64. Sosseh), Trávník, Blahút - Havlík, Niarchos (64. Horský) - Marinelli (73. Vorlický). Trenér: Jelínek.
Olomouc: Koutný - Sylla, Malý, Lurvink - Ghali (83. Šíp), Beran (79. Soldo), Baráth, Ekeroth (73. Hadaš) - Janošek (73. Kliment), Krivak (46. Tkáč) - Sejk. Trenér: Hapal.
Tabulka:
1.
Slavia
3
3
0
0
11:2
9
2.
Jablonec nad Nisou
3
3
0
0
5:1
9
3.
Mladá Boleslav
4
2
2
0
9:5
8
4.
Hradec Králové
3
2
1
0
4:2
7
5.
Olomouc
4
2
1
1
7:6
7
6.
Teplice
4
2
1
1
10:10
7
7.
Liberec
3
2
0
1
4:2
6
8.
Sparta
4
2
0
2
8:7
6
9.
Zbrojovka Brno
3
1
1
1
4:3
4
10.
Bohemians 1905
3
1
1
1
3:3
4
11.
Ostrava
3
1
0
2
2:6
3
12.
Plzeň
3
0
2
1
7:9
2
13.
Artis Brno
3
0
1
2
4:7
1
14.
Slovácko
4
0
1
3
3:9
1
15.
Pardubice
4
0
1
3
3:7
1
16.
Zlín
3
0
0
3
1:6
0
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