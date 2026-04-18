18. 4. Valérie
Sport

Sparta odrazila Jablonec. Pojistila si druhé místo a ještě vyvinula tlak na Slavii

Fotbalisté Sparty porazili v 30. kole první ligy Jablonec 3:1. V 21. minutě otevřel skóre domácí Jan Kuchta, za chvíli srovnal Sebastian Nebyla. Ještě do pauzy Pražany znovu poslal do vedení Lukáš Haraslín a pojistku přidal po změně stran opět Kuchta.

Lukáš HaraslínFoto: ČTK
Letenští ovládli pátý z posledních šesti zápasů nejvyšší soutěže a v neúplné tabulce ztrácejí z druhého místa pět bodů na obhájce titulu Slavii, která v neděli nastoupí v Hradci Králové. Severočeši v lize prohráli po dvou vítězstvích a mohou přijít o třetí příčku.

Sparta bodovala podesáté z posledních 11 vzájemných ligových utkání, Jablonec však zdolala po dvou duelech. Doma s ním v nejvyšší soutěži prohrála jen dva z dosavadních 35 zápasů.

Před posledním kolem základní části soupeři odskočila na 12 bodů, týmy se znovu utkají na Letné v nadstavbě. Severočeši se nedokázali ideálně naladit na úterní semifinále domácího poháru s Mladou Boleslaví.

Pražané začali lépe a v 21. minutě otevřeli skóre. Sörensen si narazil míč se Zeleným, přihrál Kuchtovi, který se zbavil bránícího Součka a přízemním zakončením k tyči nedal gólmanu Mihelakovi šanci.

Hosté odpověděli hned za tři minuty. Mihelak dlouhým nákopem našel u postranní čáry Jawa, gambijský útočník si navedl balon do vápna a nahrál zcela volnému Nebylovi, který překonal bývalého spoluhráče z mládežnických reprezentačních výběrů Slovenska Surovčíka.

Jablonecký záložník skóroval ve druhém kole po sobě a počtvrté v ligové sezoně, všechny trefy zaznamenal na jaře.

S okamžitou reakcí mohl přispěchat Kuchta, hlavou však zakončil nad. V 37. minutě Kairinen od půlící čáry našel za obranou Severočechů Haraslína a sparťanský křídelník vyzrál na vyběhnutého Mihelaka.

Slovenský kapitán Pražanů se 12. gólem v ročníku nejvyšší soutěže na druhém místě mezi kanonýry odpoutal od pardubického Patráka.

Jablonecký brankář poté vytáhl Ševínského ránu z dálky a v závěru úvodního dějství vychytal svého krajana Haraslína. Tým dánského trenéra Priskeho se od začátku druhé půle tlačil za třetí brankou, která přišla v 62. minutě.

Kuchta si vyměnil míč s Grimaldem a přízemní střelu zpoza vápna umístil přesně k tyči. V sezoně nejvyšší soutěže si polepšil na 10 tref. Sparta má aktuálně s 60 góly spolu se Slavií nejlepší útok, červenobílí však odehráli o utkání méně.

Radost z třetího hattricku v ligové kariéře pak Kuchtovi překazil ofsajd. Haraslín zase vypálil těsně vedle.

Sparta doma v lize prohrála jediný z 15 duelů v sezoně a zvítězila tam i v pátém utkání jarní části nejvyšší soutěže. Jablonec nebodoval ve třetím z posledních čtyř venkovních ligových zápasů.

30. kolo první fotbalové ligy:

Sparta Praha - FK Jablonec 3:1 (2:1)

Branky: 21. a 62. Kuchta, 37. Haraslín - 24. Nebyla. Rozhodčí: Radina - Kubr, Pečenka - Kocourek (video). Bez karet. Diváci: 17.514.

Sparta: Surovčík - Sonne (80. Kadeřábek), Ševínský, Sörensen, Zelený (73. Ryneš) - Sochůrek, Kairinen, Eneme (64. Mannsverk) - Grimaldo (73. Kuol), Haraslín - Kuchta (80. Rrahmani). Trenér: Priske.

Jablonec: Mihelak - Pantalon, Tekijaški, Souček - Čanturišvili (57. Cedidla), Sedláček, Okeke (57. Zorvan), Sobol - Alégué (79. Singhateh), Nebyla (73. Obinaja) - Jawo (46. Puškáč). Trenér: Kozel.

Tabulka:

1.

Slavia

28

20

8

0

60:20

68

2.

Sparta

29

19

6

4

60:31

63

3.

Jablonec nad Nisou

29

15

6

8

40:31

51

4.

Plzeň

28

14

8

6

49:33

50

5.

Liberec

29

11

10

8

41:29

43

6.

Hradec Králové

28

12

7

9

40:33

43

7.

Olomouc

28

11

7

10

31:31

40

8.

Karviná

29

12

3

14

43:48

39

9.

Pardubice

28

9

8

11

35:45

35

10.

Zlín

29

9

7

13

36:45

34

11.

Bohemians 1905

29

9

6

14

24:35

33

12.

Mladá Boleslav

29

7

11

11

41:52

32

13.

Teplice

29

6

11

12

29:37

29

14.

Slovácko

28

5

8

15

24:41

23

15.

Ostrava

29

5

7

17

25:44

22

16.

Dukla

29

3

11

15

18:41

20

