Sparta odrazila Jablonec. Pojistila si druhé místo a ještě vyvinula tlak na Slavii

Fotbalisté Sparty porazili v 30. kole první ligy Jablonec 3:1. V 21. minutě otevřel skóre domácí Jan Kuchta, za chvíli srovnal Sebastian Nebyla. Ještě do pauzy Pražany znovu poslal do vedení Lukáš Haraslín a pojistku přidal po změně stran opět Kuchta.
Letenští ovládli pátý z posledních šesti zápasů nejvyšší soutěže a v neúplné tabulce ztrácejí z druhého místa pět bodů na obhájce titulu Slavii, která v neděli nastoupí v Hradci Králové. Severočeši v lize prohráli po dvou vítězstvích a mohou přijít o třetí příčku.
Sparta bodovala podesáté z posledních 11 vzájemných ligových utkání, Jablonec však zdolala po dvou duelech. Doma s ním v nejvyšší soutěži prohrála jen dva z dosavadních 35 zápasů.
Před posledním kolem základní části soupeři odskočila na 12 bodů, týmy se znovu utkají na Letné v nadstavbě. Severočeši se nedokázali ideálně naladit na úterní semifinále domácího poháru s Mladou Boleslaví.
Pražané začali lépe a v 21. minutě otevřeli skóre. Sörensen si narazil míč se Zeleným, přihrál Kuchtovi, který se zbavil bránícího Součka a přízemním zakončením k tyči nedal gólmanu Mihelakovi šanci.
Hosté odpověděli hned za tři minuty. Mihelak dlouhým nákopem našel u postranní čáry Jawa, gambijský útočník si navedl balon do vápna a nahrál zcela volnému Nebylovi, který překonal bývalého spoluhráče z mládežnických reprezentačních výběrů Slovenska Surovčíka.
Jablonecký záložník skóroval ve druhém kole po sobě a počtvrté v ligové sezoně, všechny trefy zaznamenal na jaře.
S okamžitou reakcí mohl přispěchat Kuchta, hlavou však zakončil nad. V 37. minutě Kairinen od půlící čáry našel za obranou Severočechů Haraslína a sparťanský křídelník vyzrál na vyběhnutého Mihelaka.
Slovenský kapitán Pražanů se 12. gólem v ročníku nejvyšší soutěže na druhém místě mezi kanonýry odpoutal od pardubického Patráka.
Jablonecký brankář poté vytáhl Ševínského ránu z dálky a v závěru úvodního dějství vychytal svého krajana Haraslína. Tým dánského trenéra Priskeho se od začátku druhé půle tlačil za třetí brankou, která přišla v 62. minutě.
Kuchta si vyměnil míč s Grimaldem a přízemní střelu zpoza vápna umístil přesně k tyči. V sezoně nejvyšší soutěže si polepšil na 10 tref. Sparta má aktuálně s 60 góly spolu se Slavií nejlepší útok, červenobílí však odehráli o utkání méně.
Radost z třetího hattricku v ligové kariéře pak Kuchtovi překazil ofsajd. Haraslín zase vypálil těsně vedle.
Sparta doma v lize prohrála jediný z 15 duelů v sezoně a zvítězila tam i v pátém utkání jarní části nejvyšší soutěže. Jablonec nebodoval ve třetím z posledních čtyř venkovních ligových zápasů.
30. kolo první fotbalové ligy:
Sparta Praha - FK Jablonec 3:1 (2:1)
Branky: 21. a 62. Kuchta, 37. Haraslín - 24. Nebyla. Rozhodčí: Radina - Kubr, Pečenka - Kocourek (video). Bez karet. Diváci: 17.514.
Sparta: Surovčík - Sonne (80. Kadeřábek), Ševínský, Sörensen, Zelený (73. Ryneš) - Sochůrek, Kairinen, Eneme (64. Mannsverk) - Grimaldo (73. Kuol), Haraslín - Kuchta (80. Rrahmani). Trenér: Priske.
Jablonec: Mihelak - Pantalon, Tekijaški, Souček - Čanturišvili (57. Cedidla), Sedláček, Okeke (57. Zorvan), Sobol - Alégué (79. Singhateh), Nebyla (73. Obinaja) - Jawo (46. Puškáč). Trenér: Kozel.
Tabulka:
1.
Slavia
28
20
8
0
60:20
68
2.
Sparta
29
19
6
4
60:31
63
3.
Jablonec nad Nisou
29
15
6
8
40:31
51
4.
Plzeň
28
14
8
6
49:33
50
5.
Liberec
29
11
10
8
41:29
43
6.
Hradec Králové
28
12
7
9
40:33
43
7.
Olomouc
28
11
7
10
31:31
40
8.
Karviná
29
12
3
14
43:48
39
9.
Pardubice
28
9
8
11
35:45
35
10.
Zlín
29
9
7
13
36:45
34
11.
Bohemians 1905
29
9
6
14
24:35
33
12.
Mladá Boleslav
29
7
11
11
41:52
32
13.
Teplice
29
6
11
12
29:37
29
14.
Slovácko
28
5
8
15
24:41
23
15.
Ostrava
29
5
7
17
25:44
22
16.
Dukla
29
3
11
15
18:41
20
