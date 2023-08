Fukal: Sparta jede, teď i dominuje. Čisté konto Slavie je ale možná ještě cennější

"Sparta nastřílela odevzdanému Jablonci pět gólů, ale možná cennější je čisté konto Slavie v Mladé Boleslavi," říká bývalý český reprezentant Milan Fukal v komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové Fortuna:Lize.

Sparta jasně smázla Jablonec na jeho půdě, když mu i bez šesti hráčů základní sestavy v prvním poločase nastřílela pět gólů. Otázka se nabízí: byla tak skvělá, nebo Jablonec tak tragický?

Oboje je pravda, jsou to oba faktory. Na vlně výborných výsledků jede Sparta celý rok 2023. Začala už na jaře, teď se přidávají i dominantní představení. Směrem dopředu se jí to dobře sešlo a je to poznat.

Nelze ovšem přehlédnout, že jí to mnozí soupeři umožňují. Jablonec, to bylo pseudobránění, těžko se hledá omluva. Ani najít nejde.

Výhra Slavie v Mladé Boleslavi po vlastním gólu vypadá jako vysloveně šťastná, až náhodná, ale cenné pro ni je, že udržela čisté konto a zápas zvládla.

To bude v mnoha duelech rozhodující. Ne kolik gólů vstřelíš, ale kolik dostaneš. Boleslav je zajímavý tým, vyhrávat nad ní bude pro každého velice složité. Slavia ji však k ničemu vážnému nepustila.

Zdá se, že Plzeň našla nového lídra Pavla Šulce, který vstřelil v Českých Budějovicích tři góly. To je sice obdivuhodné, opticky vítězství venku 5:2 vypadá velmi dobře, ale je třeba vidět rovněž tragické bránění domácích.

To byly příšerné chyby, to nemělo s ligovou scénou nic společného. A nejen proti Plzni. Dostat sedmnáct gólů ve čtyřech zápasech je hrůza. Mužstvo vedou dva bývalí vynikající obránci Mára Nikl a Tomáš Zápotočný, při hodnocení mužstva používají už výrazy hodně na pováženou.

Gól Traorého skoro z poloviny hřiště byl parádní a tyhle trefy mám moc rád. Vzpomínám na Pavla Horvátha za Spartu v Olomouci ještě z větší dálky nebo Patrika Schicka na Euru proti Skotsku. Je to důkaz fotbalové vyspělosti, jejich umění. Sice předcházel špatný výkop brankaře, ale Traorého reakce byla skvělá, zaslouží poklonu.

Dva stopeři si vstřelili hlavou vlastní gól. Mladoboleslavský Poulolo jím rozhodl utkání se Slavií, pardubický Halinský snížil výhru nad Karvinou.

Oba byly z mého pohledu zbytečné. Sám jsem se pod některé také podepsal, nešťastná teč, nečekaný odraz, rána zblízka. Ale tyhle akce nemusely končit v síti.

Lze namítnout, že Poulolo měl na zádech obrovitého Tijaniho, tlak Slavie narůstal, obrana domácích zastavovala jeden útok za druhým, čelila mnoha standardkám. Je to ale o koncentrovanosti, být připraven na situaci, která může nastat.

Nepochopitelný je gól Halinského. Běželo nastavení, mužstvo vede o dva góly, asi už koukal do šatny. Jde však o to, nepodcenit žádnou akci, žádný centr. Je to jenom o hlavě. Já vím, že v konci utkání ubývají nejen fyzické, ale i psychické síly, jenže tohle si má stoper ohlídat.

I když Bohemians doma opět prohráli, po Teplicích podlehli Slovácku, vidím je pořád stejně - jako dobře vedený tým, který má systém, dobře poskládané mužstvo a ví, co chce hrát.

Navíc Slovácko není lehký soupeř. Trochu "klokany" možná přibrzdilo rychlé vyřazení z evropské soutěže, ale to se srovná. Hlavním problémem je, že nedávají góly, nejsou efektivní. Puškáč neproměnil proti Teplicím ani penaltu. S trenérem Jaroslavem Veselým jsou však na dobré cestě a musí na ní vytrvat.

Jako bývalého obránce mě vyděsilo, jakým způsobem přišel Hradec Králové o remízu v Ostravě. Rozhodující úder přišel v 92. minutě, po velice špatné práci celé obrany. Jeden vyrazí nesmyslně na půlce proti balonu někam do prázdna, druhý jde na čerstvého a rychlého střídajícího hráče do skluzu. Proč napadají, proč neustoupí a nepočkají si? A hlavně nestojí v pevném šiku?

To samé při zakončení, hráči Baníku do něj nešli ve velkém počtu, dali se pokrýt. Druhý gól už neberu, pak se to muselo otevřít. Hradec se obral o jinak zasloužený bod.