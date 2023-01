Sparta musí zůstat českým klubem, tvrdí Rosický. Posily ovšem přivedl jen z ciziny

Posílením o čtyři hráče splnila fotbalová Sparta podle sportovního ředitele Tomáše Rosického plán. Bývalý skvělý záložník přivedl jako nové hráče pouze cizince, přesto tvrdí, že základ týmu musí tvořit čeští hráči.

Pražany posílili záložníci Kaan Kairinen z Finska a Qazim Laci z Albánie, srbský obránce Dimitrije Kamenovič a Australan Awer Mabil.

"Momentálně máme trenéra (Briana Priskeho), který je otevřený celému světu. Směr a strategie se nemění. Sparta musí zůstat českým klubem a základ musí být z českých hráčů. Chceme mít českou kostru mužstva, ale v žádném případě se nebudeme bránit hráčům ze zahraničí," prohlásil dvaačtyřicetiletý Rosický.

Sportovní ředitel Letenských tvrdí, že se vždycky rozhlíží do vlastních řad, koho má klub na hostování a jak se rozvíjí. "Pak se díváme na český trh, je důležité být silný na domácím trhu. Potom jsou možnosti, které nabízí zahraniční trh," vypočítával Rosický.

"Pokud se dohodneme a uznáme za vhodné, že je v Česku dobrý hráč, který nás vylepší, budeme se prioritně dívat tady," podotkl někdejší hráč Dortmundu a Arsenalu.

S příchodem nových tváří je spokojený i kouč Priske. "Hráči ze zahraničí vždycky mohou přinést něco jiného. Nikdy ale nezměníme českou kulturu klubu. Budeme ji chránit," slíbil dánský kouč.

"Je ale potřeba také pohled ze zahraničí. Zahraniční hráči vytváří konkurenci. Všichni čtyři mají zkušenosti s mezinárodním fotbalem," vysvětlil trenér.

Věří, že pro mužstvo budou představovat přínos. "Kamenoviče už klub nějakou dobu sledoval, je velmi dobrý na levé straně obrany. Rozvíjel se v Laziu. Bude asi potřebovat nějaký čas," přemítal Priske.

"Mabila také velmi dobře znám. Hrál na mistrovství světa, je to týmový hráč do ofenzivy i defenzivy. Laci je záložník, který má opravdu rád hru s balonem. Kaana také trochu znám z Dánska. Hodně se v předchozích letech zlepšil. Také může hrát na více postech," hodnotil kouč.

"S trenérem jsme spokojení, jak jsme tým posílili. Vyšel nám plán. Můj cíl byl, aby všichni hráči, které jsme chtěli, tady byli co nejdřív, to znamená před odjezdem na soustředění, což se splnilo. Z tohoto pohledu můžeme být spokojení. Vytvořili jsme velkou konkurenci v týmu ve všech řadách. Byl to další z našich cílů," přidal Rosický.

Třetí celek podzimní části první ligy odcestuje na soustředění do Marbelly v neděli.