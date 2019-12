Sparta - Mladá Boleslav. Letenští bojují s produktivním soupeřem o třetí místo

Přezimovat na třetím místě by pro Spartu bylo možná ještě výhrou. Musí si však dnes poradit s produktivní Mladou Boleslaví. Jejich srpnový vzájemný zápas skončil divokou přestřelkou, ve které tým z města Škodovky vyhrál 4:3. Dnes bychom také mohli vidět střelecky bohatý duel, Jílkův tým však bude doufat spíš v opak. Jeho svěřenci sice od utkání v Plzni neprohráli, ale rozhodně nezáří, často remizují a inkasují dost branek. Dnes budou chtít využít domácího prostředí, které by mělo rozhodně pomoct. V něm jsou Sparťané mnohem silnější, ale co víc, kouzlo zničující ofenzívy Mladé Boleslavi mimo jejich stadion nějak vyprchává.