Sparta - Liberec 1:1. Šok pro domácí v nastavení první půle, vyrovnává Mašek
Sledujte online přenos z utkání 15. kola fotbalové Chance Ligy mezi Spartou Praha a Slovanem Liberec.
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ŽIVĚ Všechny tři objekty byly ruské střely, mají jasno polští vyšetřovatelé. Opravili původní verzi
Všechny tři objekty, které v pátek vletěly do polského vzdušného prostoru a zřítily se, byly ruské střely s plochou dráhou letu Ch-101, uvedli v neděli podle agentury Reuters polští vyšetřovatelé. Původně se mluvilo o dvou střelách a jednom dronu.
Zavřeme Rusům dveře do Evropy. Dánsko chystá odplatu za pokus o atentát
Dánsko chce, aby Evropská unie zastavila vydávání turistických víz ruským občanům a zpřísnila další podmínky jejich vstupu do schengenského prostoru. Kodaň s návrhem přichází poté, co podle jejích bezpečnostních služeb překazila plán ruských tajných služeb na zavraždění ukrajinsko-amerického rappera na území Dánska.
„Takového Procházku nechceme.“ Čech čelí smršti soudů, padají štiplavé otázky
Tvrdé novozélandské rány, které v tomto roce poslaly k zemi Jiřího Procházku, jsou ve světě smíšených bojových umění interpretovány jednoznačně: jako značný ústup ze slávy českého bojovníka. Zahraniční experti i média po Procházkově katarské porážce s Navajo Stirlingem na jedné straně vyzdvihují minulé Čechovy úspěchy, na druhé ale pokládají nepříjemné otázky.
Prezident Pavel vyznamenal politologa Krasteva a historika Snydera
Prezident Petr Pavel v neděli na Pražském hradě udělil medaili Za zásluhy bulharskému politologovi Ivanu Krastevovi a americkému historikovi Timothymu Snyderovi. Oba dostali vyznamenání za zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie a mezinárodní spolupráce. Snyder se kvůli zdravotní indispozici ceremoniálu nezúčastnil, ocenění za něj převzal Krastev.
Mohutné exploze poničily ruskou válečnou loď. K útoku došlo v libyjském přístavu
Na ruské lodi kotvící na námoří základně v libyjském Benghází nastala exploze, uvedla vláda působící ve východní části Libye. Šlo zřejmě o dronový útok. Ruské úřady se k incidentu nevyjádřily a k odpovědnosti za něj se zatím nikdo nepřihlásil.