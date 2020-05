Sparta stále kupuje hvězdy, ale každý půlrok řeší, že nemá hráče, říká Hašek

"Pokud chce na jaře Sparta udělat nějaké body, nezbude jí nic jiného než Martina do áčka zase vrátit," zastal se fotbalový trenér Martin Hašek syna Martina v zimě po jeho roztržce s letenským klubem. Sparta od té doby z pěti jarních zápasů vydolovala jen dva body a po středeční prohře s Plzní zůstává až devátá. "Není to náhoda, že Sparta nevyhrává," říká nyní Hašek v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Sparta zaznamenala třetí jarní porážku. Co na její vystoupení proti Plzni říkáte?

Zápas proběhl podle očekávání, v podstatě mě nepřekvapilo nic. Plzeň byla lepší, pohyblivější, lépe organizovaná. Zaslouženě zvítězila. Sparta neměla žádné zbraně, kterými by jí mohla konkurovat. Rozdíl byl opravdu velký, ale to se skutečně dalo očekávat. Nestalo se nic mimořádného.

Řekl k rozhovoru "Nechtěl bych, aby to ode mě vyznělo, že když existuje kauza s mým synem, tak že budu schválně mluvit proti Spartě. Co mám říkat? Jsem zvyklý říkat věci na rovinu. Takhle to prostě je."

Proč to pro vás bylo očekávatelné?

Protože všichni víme, jak Sparta hraje. To nebyl první zápas, Sparta tak hraje pořád. Nemá dobře složené mužstvo, má hodně pomalých hráčů a přechodovou fázi, do toho velmi špatně brání. Dostává opakovaně hodně gólů, nebavíme se o jednom zápase. Za 25 kol dostala víc gólů než Karviná. V generálkách na Plzeň dostala tři góly od Žižkova, s Duklou dva. Oba týmy z druhé ligy. Proč by pak s Plzní mělo někoho překvapit, když inkasuje dva góly.

Čím si vysvětlujete laciné branky v zápase s Plzní?

Sparta má špatnou obrannou fázi dlouhodobě. U všech gólů v sezoně se objevovaly chyby nejrůznějších typů. Hodně se mluvilo o individuálních chybách, ale mnohem víc je těch systémových, individuální z nich potom často pramení. Je to tím, že máte obecně špatnou obrannou fázi. Hráči mají problém s návratem pod míč, nemají zažité správné individuální ani týmové chování, necítí to.

Zarážející byl hlavně první gól, proti střílejícímu Lukáši Kalvachovi nikdo nevystoupil…

Sparta hrubě chybovala při rozehrávce, v ten moment měla velmi špatnou herní mapu (rozestavení hráčů na hřišti) a na vzniklou nekomfortní situaci nedokázala vůbec zareagovat. Hned několik hráčů mohlo situaci před vstřelením gólu zabránit, například Sáček, Costa, Krejčí… Došlo k řetězení chyb, nikdo nezvolil správné řešení. Neudělali nic, aby zabránili gólu.

Čím si vysvětlujete, že zatímco například proměna hry Plzně s příchodem Adriana Guľy byla znatelná už v prvních jarních zápasech, Sparta přivedla za poslední dobu několik trenérů, aniž by se hra nějak viditelně změnila?

Zaprvé, Plzeň má o trochu lepší hráče. Zadruhé, lépe s nimi pracuje. Záměrně říkám Plzeň, ne jen trenér Guľa. Trenér má samozřejmě významný vliv, ale hráče ovlivňuje celé klubové prostředí. Prostředí ve Spartě není zdravé a v nezdravém prostředí se hráči nezlepšují. Pro každého trenéra je složité v takovém prostředí působit. Kdyby kouč Guľa přišel do Sparty, měl by to mnohem těžší než v Plzni. Ve zdravém prostředí se naopak hned projeví, že je dobrý trenér.

Proč je prostředí pro rozvoj hráče tak důležité?

Fanoušek se může domnívat, že když klub koupí dobré hráče, dobrého trenéra, ti od pondělí do pátku trénují, tak v sobotu se nezadržitelně zvítězí, ale tak jednoduché to není. Hráči jsou jen lidé a psychika hraje velkou roli. Vjemů, které vstupují do hlav hráčů, je hrozně moc, za atmosféru je v klubu zodpovědný úplně každý člověk, který je jeho součástí. Proto je i každý člověk svým dílkem spoluzodpovědný za výkon týmu. Dokud bude v klubu toxické prostředí, nezmění se výkonnost mužstva.

Má Sparta horší hráče než třeba právě Plzeň?

Sparta má o trochu horší kádr než Plzeň, ale zdaleka nemá tak špatný kádr, aby byla devátá. Plzeň dokáže potenciál svých hráčů mnohem lépe využívat než Sparta. Teď to vypadá, že Sparta nemá dobré hráče, ale přece ti hráči byli vnímáni jako výborní, když tam přišli. Sparta nekupovala průměrné hráče. Oni se průměrnými stali vždycky až tam. Sparta neustále nakupuje za nejvíc peněz v Česku, dává hráčům nejvíce peněz, ale každý půlrok řeší, že nemá hráče.

Kde je problém?

V příchodech Sparta kombinuje dvě věci. Někdy není hráč zcela vhodně vybrán, někdy vhodně vybrán je, ale protože je v už zmíněném toxickém prostředí, nezlepšuje se, což po několika měsících vypadá, jako že byl špatně vybrán. Tak to jde pořád dokola. Pokud se to někomu zdá složité, stačí si porovnat, kolik hráčů a jak hodně se zlepšilo ve Slavii v porovnání se Spartou v posledních sezonách.

Jak se dá číst vůbec sestava Sparty, kdy hrál Guélor Kanga na křídle a Dávid Hancko zase na levém beku?

Sestava Sparty se mi nelíbila, ale já neznám zdravotní stav hráčů ani jejich formu. Umím si představit, že trenér Kotal by za jiných okolností volil některé jiné hráče. Já jsem obecně raději, když je tým rychlejší. Jsem rád, když je na hřišti co nejvíce rychlých hráčů a hraje se rychlý fotbal. Za mě sestava proti Plzni byla "do pomala" a "do nepracovita". Pak se nemůžeme divit tomu, že je pomalá a nepracuje. Když máte zálohu Kanga, Dočkal, Sáček, který tam rok nehrál a podle mě to tam moc neumí, Krejčí je málo, Hložek dozadu také není úplně na výbornou. Kdo ze zálohy bude bránit? Kdo bude sprinty podporovat ofenzivu? Máte tam hráče, co si to chtějí dát do nožičky, ale někdo se ještě musí rozeběhnout.

Jak celá dlouhá koronavirová pauza vůbec ovlivnila kvalitu fotbalu?

Úroveň odpovídá tomu, že na stadionu chybí emoce nebo jsou uměle dodávané z reproduktorů. Konečně se hraje, ale bez diváků na stadionu to je jako líbat se přes sklo. Jenom v normální podobě má fotbal smysl, ale za dané situace díky bohu i za to, jak to je.