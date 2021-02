Sparta - Karviná 0:0. Vrba ve svém druhém utkání překvapivě sází v útoku na Kozáka

Slovenský kouč Juraj Jarábek vyšle do utkání tuto sestavu. Do brány se vrací Petr Bolek, do středu obrany Martin Šindelář. Na levém kraji obrany si odbude premiéru Róbert Mazáň. Chybí potrestaní Bartošák s Dramem a zraněný záložním Qose. O ofenzivu se bude starat kvarteto Čmelík, Ostrák, Tavares a Papadopulos.