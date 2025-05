Sparta je velkým zklamáním. Ta euforie z Ligy mistrů za to však stála, říká Bičík

"Sparta nakonec udržela čtvrtou příčku, nepřijde o účast v Evropě, říká se, že sezonu zachránila. Zklamání je přesto velké," říká bývalý brankář David Bičík v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění v české fotbalové lize.

Slavia zapsala rekordní zisk 90 bodů, je obdivuhodné, čeho dosáhla. Nabízí se otázka, jestliže je tak odskočená a výjimečná, anebo jsou ostatní týmy slabší, nedosahují potřebné kvality a nemohou jí konkurovat. Dá se souhlasit s oběma verzemi.

Trenér Jindřich Trpišovský spolu s realizačním týmem pracuje na budování mužstva koncepčně, každý přestupní termín kádr vhodně doplní. Když někdo odejde, najdou náhradu. A zapasují ho do systému.

Neuvěřitelná je rovněž domácí stoprocentní bilance, všechny zápasy v Edenu vyhrála. Když dříve jezdili soupeři na Letnou na suverénní Spartu, říkalo se, že už v Průhonicích prohrávají 0:1.

V případě Slavie to teď tak nevidím, je trošku jiná doba. Ale doma je nesmírně silná. I s podporou diváků, která je fantastická. A soupeři si to uvědomují.

Výsostné postavení Slavie je dáno i tím, že obhájce titulu Sparta nebyla tak výrazná jako v minulých letech. Nakonec obsadila čtvrtou příčku, nepřijde tak o účast v Evropě. Říká se, že sezonu zachránila. Umístění je rozhodně zklamáním, přitom to mohlo dopadnout ještě hůř.

Přesto bych nezapomínal připomínat, že po dvaceti letech postoupila do vytoužené Ligy mistrů přes těžkou kvalifikaci. To je velký úspěch.

Pak sice odešla forma, zranily se i klíčové opory, jaro se nepovedlo. Ta euforie z Ligy mistrů však rozhodně stála za to. Už je to pravěk, ale znevažovat celou sezonu by nebylo spravedlivé.

Baníku Ostrava moc přeju třetí místo. Znám dobře trenéra Pavla Hapala, odvedl vynikající práci. A hlavně jsem rád, že se objevil další tým, který zvýší kvalitu naší ligy, že se o přední příčky už nebudou prát jen Slavia, Plzeň a Sparta.

Baník letos nejen všechny potrápil, což dokázal už v předchozích letech, ale kromě Slavie je dokázal i porážet.

Dost smutný zůstává Jablonec. Trenér Luboš Kozel si posteskl, že mužstvo získalo 63 bodů, což v minulosti kolikrát stačilo na postup do Evropy, ale letos ne.

Jablonec to měl však v posledním kole ve svých rukou, nakonec by mu stačilo v Plzni remizovat.

I když ve svých rukou… Uspět v Plzni znamená, že domácí nebudou mít vysloveně svůj den, do kterého se musíte trefit. Budou bez formy, hráči k tomu špatně přistoupí, něco se semele. Nebo se sejdou veškeré příznivé okolnosti.

Jablonec měl trošku smůlu, že navzdory předpokladům Sparta nevyhrála pohár, jinak by do Evropy šel. Jsem však rád i za něj, že také dokáže prohánět favority.

V Mladé Boleslavi se loučil s kariérou Marek Matějovský. Skvělá kariéra, skvělý fotbalista, skvělý kluk. Krásná rozlučka. Odehrál v naší lize 443 zápasů, obdivuhodné číslo, k tomu anglická Premier League. Klobouk dolů, co dokázal. Určitě se chtěl loučit výhrou, ale Mladá Boleslav aspoň neprohrála.

České Budějovice končí bez jediného vítězství, celkem je to 39 zápasů. To je hrozivé číslo. Věřil jsem, že v nadstavbě, kdy se utkají s týmy z dolní části tabulky, aspoň jeden zápas zvládnou a nebude to taková ostuda. Je to tristní bilance, v Evropě ojedinělá.

Je to však důkaz, že v Budějovicích je něco špatně a to pochopitelně dolehlo i na hráče. Padají dolů, přeju jim rychlý návrat, podle mého do ligy patří.

Před námi je ještě baráž. Dosud nikdy v ní druholigový zástupce neuspěl a nemyslím si, že k tomu dojde letos. Znám lidi i kádr v Dukle i Pardubicích, podle mě v nejvyšší soutěži zůstanou.