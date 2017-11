Sparta je poprvé po dvanácti letech v plusu. Za minulou sezonu vydělala přes 22 milionů

před 1 hodinou

Téměř třiadvacet milionů plus, s takovým výsledkem uzavřela fotbalová Sparta hospodaření za uplynulou sezonu. Nejlepší ekonomická čísla od roku 2004 oznámil letenský klub v pozvánce na valnou hromadu.

Praha - Sparta byla za Křetínského éry v plusu pouze jednou, a to hned ve své první sezoně. Díky účasti v Lize mistrů a prodeji hráčů, například Radoslava Kováče, se vyhoupla na zisk 32 milionů.

V dalších letech už ovšem končila ve ztrátě, která od roku 2009 přesáhla už miliardu korun. Třeba v předminulé sezoně uzavírala hospodaření s mínusem téměř 130 milionů korun.

V ročníku 2016/17 se ale vyšvihla do modrých čísel, konkrétně si připsala zisk 22,6 milionu. Spartě ke kladnému hospodaření pomohl postup do jarní fáze Evropské ligy a prodej některých klíčových hráčů. Záložník Bořek Dočkal odešel do Číny, útočník Patrik Schick do Sampdorie Janov a záložník Ladislav Krejčí do Boloni.

Dá se ale očekávat, že v následujících sezonách se ztráta ještě naopak prohloubí, a to vzhledem k masivním investicím do hráčského kádru a realizačního týmu.

AC Sparta Praha fotbal měla k 30.6. 2017 majetek v hodnotě 1,16 miliardy korun a vlastní kapitál 323,6 milionu korun. Tržby v minulé sezóně dosáhly výše 974 milionů.