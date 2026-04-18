Sparta - Jablonec. Sparťané chtějí před závěrem základní části zvýšit tlak na Slavii
Sledujte online přenos z utkání 30. kola fotbalové Chance Ligy mezi Spartou Praha a Jabloncem.
ŽIVĚ Pardubice - Třinec 0:0. Začalo finále extraligy, Pardubice mají soupeři co vracet
Sledujte online přenos z prvního utkání série finále play off hokejové extraligy mezi Dynamem Pardubice a Oceláři Třinec.
Zděšení ve Vítkovicích. Baník znovu selhal, od pádu na samé dno ho spasila Karviná
Fotbalisté Ostravy prohráli ve 30. kole nejvyšší soutěže s Bohemians 0:2. Domácí Jurečka neproměnil penaltu, Baník v lize prohrál počtvrté za sebou. Šanci poslat Ostravu na dno ligové tabulky nevyužila Dukla, která doma prohrála s Karvinou 1:2. V dalších utkáních porazil Zlín Teplice 3:2 a Liberec remizoval s Mladou Boleslaví 0:0.
Česká hra získala prestižní cenu BAFTA za nejlepší příběh, porazila i francouzský hit
Počítačová hra Kingdom Come: Deliverance 2 českého studia Warhorse získala cenu BAFTA v kategorii nejlepší příběh. V konkurenci pěti dalších nominovaných děl porazila i úspěšnou francouzskou hru Clair Obscur: Expedition 33, která v letošním ročníku získala cenu za nejlepší hru roku. Výsledky Britská akademie filmového a televizního umění (BAFTA) zveřejnila na svém webu.
Neúspěch u přijímaček není tragédie. Jak jednat s dítětem, které se nedostalo na vysněnou školu?
Mnozí mladí lidé zažili u prvního kola přijímaček na střední školy první velké životní zklamání, když se nikam nedostali. V rozhovoru s Martinem Konečným, zástupcem ředitele gymnázia School for Future, a lektorkou Štěpánkou Tkáčovou jsme probrali, jak s nimi v takové těžké chvíli komunikovat, aby neztratili motivaci do studia, a co dělat, aby neúspěch nenarušil samotnou osobnost mladých lidí.
Luxus jako motivace. Skvělá Muchová si zahraje finále, po sporťáku občas hodila očkem
Tenistka Karolína Muchová v semifinále ve Stuttgartu porazila 6:4, 2:6 a 6:4 Elinu Svitolinovou z Ukrajiny a zahraje si o třetí titul v kariéře. Ve finále ji čeká světová devítka Ruska Mirra Andrejevová, nebo druhá hráčka žebříčku WTA Jelena Rybakinová z Kazachstánu.