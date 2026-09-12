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Sparta - Jablonec 1:0. Domácí tlak vygradoval v první trefu, trefil se Alcócer

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Aftermath of a Russian drone attack in Kyiv
Aftermath of a Russian drone attack in Kyiv
Aftermath of a Russian drone attack in Kyiv

ŽIVĚ Rusko v noci podniklo další útoky. Ukrajina hlásí tři mrtvé a několik zraněných

Rusko v noci na sobotu opět zaútočilo na ukrajinská města: dva mrtvé a jednu zraněnou ženu si vyžádal ruský útok na Záporoží, jeden člověk byl zabit při útoku na Kryvyj Rih, v Oděse je 16 zraněných, informují ukrajinské úřady. Na západě Ruska ukrajinský dron zaútočil na auto, na místě zahynula žena, další tři lidé, včetně dítěte, vyvázli se zraněním, tvrdí krizový štáb Belgorodské oblasti.

Russia Ukraine War US
Russia Ukraine War US
Russia Ukraine War US

„Může být z mé země.“ Historik vyřkl soud nad Evropou. Přichází nový vyjednavač míru?

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Visegrad group Prime Ministers meet Irish PM in Bratislava
Visegrad group Prime Ministers meet Irish PM in Bratislava
Visegrad group Prime Ministers meet Irish PM in Bratislava

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Maďarská vláda změní zákon přijatý v roce 2020 tehdejší vládou Viktora Orbána, který fakticky zakazoval adopci dětí stejnopohlavními páry. Podle agentury Reuters to v sobotu oznámil maďarský premiér Péter Magyar. V Maďarsku byla adopce homosexuálními a lesbickými páry možná do konce roku 2020, pokud jeden z partnerů podal žádost jako svobodná osoba.

La Vuelta a Espana cycling tour - Stage 20
La Vuelta a Espana cycling tour - Stage 20
La Vuelta a Espana cycling tour - Stage 20

Dřinu v horách Hirt ustál, v královské etapě se blýskl šestým místem

Španělský cyklista Enric Mas udržel v předposlední 20. etapě Vuelty červený trikot lídra a pouze nedělní rovinatý úsek s cílem v Granadě ho dělí od celkového triumfu. Český vrchař Jan Hirt dojel v královské etapě šestý a zaznamenal nejlepší výsledek v letošním ročníku. Z vítězství se radoval šestatřicetiletý Španěl Mikel Landa.

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