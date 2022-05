Sparta hrála finále jen naoko. Rosický, demisi! skandovali sparťané na Slovácku

Fotbalisté Sparty podlehli ve finále domácího poháru Slovácku 1:3. Letenští ztratili utkání v prvním poločase, kdy inkasovali tři branky. Nejdřív se z penalty prosadil Václav Jurečka, na kterého navázal dvěma brankami krajní obránce Petr Reinberk.

Sparta se v Uherském Hradišti nedostala výrazněji do hry. Už za stavu 1:0 se ze sparťanské části hlediště ozvaly první projevy nespokojenosti se hrou Letenských. Po gólu Reinberka na 2:0 už kritika vedení klubu zněla naplno.

Fanoušky uklidnil gól Dávida Hancka, ale jen na minutu, než opět Petr Reinberk dal domácím dvougólový náskok. "Ten gól mě mrzí ze všeho nejvíc," soukal ze sebe zkroušený Ladislav Krejčí, který tým vyvedl na hřiště s kapitánskou páskou. "Nedokážeme na náš kontaktní gól navázat a dostaneme z první šance na 3:1. Strašná škoda, strašná chyba a byla to asi rozhodující situace," hodnotil.

Po přestávce sice dokázala Sparta soupeře zatlačit, ale úvodní náznaky ve větší šance nepřetavila a následně se už k vápnu Slovácka dostávala jen zřídka.

"Průběh zápasu připomíná na celou sezonu. Je pravda, že jsme od jara nedokázali více zápasů po sobě potvrzovat dobré výkony," vracel se k utkání Krejčí.

Petr Reinberk vnímal nasazení hostů s rezervou. "Cítil jsem na nás už na rozcvičce a na začátku zápasu, že to chceme víc. U Sparty mi to přišlo až naoko," komentoval střelec domácích Petr Reinberk nasazení Sparty.

Domácím nahrával i rychlý gól z proměněné penalty. "Říkali jsme si, že nechceme dostat žádný gól. Já osobně jsem věřil, že do toho vstoupíme jinak a využijeme našeho sebevědomí z minulého zápasu," poukazoval Krejčí na nedělní derby, které Sparta dokázala vyhrát 2:1.

Recept na Moravany ovšem jeho tým nenašel. Hanckův krásný gól zpoza vápna byl v podstatě jediným vážnějším ohrožením Nguyenovy brány.

Soupeř překonal Spartu především v nasazení, což vadilo i fanouškům, jejichž nespokojenost vygradovala pokřikem "Rosický, demisi".

"Kdybychom věděli, co změnit, tak bychom to udělali," hlesl po utkání Krejčí. Po utkání ke skupině hráčů na hřišti přes hradbu policistů promlouvali někteří fanoušci. "Vnímáme nespokojenost fanoušků, ale zůstane to mezi námi na hřišti," odmítl interakci s diváky dál komentovat Krejčí.