Sparta sice je třetí, jenže má stejný počet bodů jako další čtyři týmy včetně dnešního soupeře. Také Hradec Králové má na sedmé příčce 14 bodů, v případě nečekané výhry by tak mohl poskočit před letenský tým. Východočeši dokázali v úvodu sezony porazit Slavii, po neúspěších se Slováckem a Plzní pak uspěli i v Ďolíčku, načež porazili silnou Olomouc a zvítězili i v Mladé Boleslavi. To však bylo 31.8. Od té doby také "Votroci" nevyhráli. Doma remizovali s Baníkem 0:0, vysoko 0:3 prohráli v Jablonci a naposledy nedokázali doma zlomit trápící se Zlín. Zda je to odchodem klíčového muže Adama Vlkanovy, ukáže až čas, ale také Hradec by rád dnes bodoval, zvlášť když je velký favorit v krizi.