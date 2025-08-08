Sparta ulovila ekvádorského reprezentanta, bude nejdražším prodejem v historii

Mercado působil i v Brazílii, potom se přesunul do Portugalska. V minulém roce debutoval za reprezentaci Ekvádoru, jejíž dres obléká také sparťanský obránce Ángelo Preciado.
Rodák z Guayaquilu má za sebou vydařenou sezonu. Za AVS v 36 zápasech vstřelil čtyři góly a přidal tři asistence. Klub se udržel v nejvyšší soutěži v baráži. Z celkové přestupní částky mají být tři miliony fixní sumou a zbytek jsou bonusy. Stal by se tak nejdražším prodaným hráčem v klubové historii.
Na Letné by byl pátou novou tváří. Během léta do Sparty dorazili navrátilec Pavel Kadeřábek z Hoffenheimu, Santiago Eneme z Liberce, Dominik Hollý z Jablonce a Kevin-Prince Milla z Dukly.