Sparta doma znovu ztratila, Liberec si odvezl bod

Fotbalisté Sparty v utkání 19. ligového kola doma remizovali s Libercem 2:2 a po podzimu přezimují na druhém místě tabulky o sedm bodů za vedoucí Slavií.
Slovan se v prvním poločase ujal vedení gólem Raimondse Krollise, Pražané vyrovnali po vlastním zásahu Angeho N'Guessana.
Ve druhé půli se trefil střídající Lukáš Letenay, dělbu bodů zařídil další příchozí hráč z lavičky sparťan Jan Kuchta. Hosté dohrávali bez vyloučeného Azize Kayonda.
Pražané vyhráli jen dvě z minulých šesti kol a doma v nejvyšší soutěži jediný z posledních pěti zápasů. Ve čtvrtek zvítězili v Konferenční lize v Craiově 2:1 a zajistili si postup do jarní vyřazovací fáze.
Kvůli mlze se ale mužstvo vrátilo do Prahy až v pátek odpoledne. Liberec prohrál jediné z posledních 13 kol a je šestý.
Letenští na poslední chvíli měnili základní sestavu. Původně nominovaný Vydra se zranil při rozcvičce a nahradil ho Zelený. Český reprezentant si připsal 300. ligový start.
Domácí začali aktivně, zpočátku jim však chyběla finální přihrávka. Až ve 20. minutě napřáhl Haraslín a Koubek jeho přesnou ránu k tyči vytěsnil na roh.
Sparta pak dlouhé minuty obehrávala pečlivě bránící řady soupeře a k pořádné šanci se nemohla propracovat. Slovan po ojedinělém výpadu udeřil hned z první střely na branku.
Kayondo obral u postranní čáry o míč Preciada, přesně odcentroval a Krollis si přesnou přízemní trefou připsal pátý gól v ligové sezoně.
Pražané ještě do přestávky vyrovnali. Haraslínův rohový kop vyrazil Koubek jen před sebe, Mercado vypálil a díky teči hostujícího N'Guessana skóroval. Gól byl připsán jako vlastní libereckému obránci.
Sparta si ve druhém poločase vytvořila velký tlak. Haraslínovu ránu vykopl Kayondo z brankové čáry. Sörensenovu hlavičku bravurně chytil Koubek. Sparťan Kadeřábek pak nastoupil ke 100. startu v české lize.
Hosté se z druhé střely na branku i podruhé ujali vedení, když se trefil Letenay z otočky. Videorozhodčí ještě zkoumal předchozí hraní rukou, gól však platil.
Střídající Mahmic mohl zvýšit po chybné přihrávce brankáře Vindahla, ale zdálky netrefil prázdnou branku.
O vyrovnání se postarali střídající hráči, Birmančevič odcentroval a Kuchta z malého vápna zaznamenal šestý gól v ligové sezoně. V nastavení byl po druhé žluté kartě vyloučen Kayondo, ale Liberec už cenný bod udržel. Severočeši venku v lize bodovali posedmé za sebou.
19. kolo první fotbalové ligy:
Sparta Praha - Slovan Liberec 2:2 (1:1)
Branky: 42. vlastní N'Guessan, 85. Kuchta - 34. Krollis, 79. Letenay. Rozhodčí: Černý - Hájek, Kotík - Všetečka (video). ŽK: Mercado, Sörensen, Kuchta, Priske (trenér) - Icha, Kayondo, Mašek, N'Guessan, Kováč (trenér). ČK: 90.+4 Kayondo. Diváci: 16.156.
Sparta: Vindahl - Martinec, Sörensen, Zelený (68. Kuchta) - Preciado, Kairinen, Eneme (57. Mannsverk), Ryneš (76. Kadeřábek) - Mercado (68. Birmančevič), Haraslín - Rrahmani. Trenér: Priske.
Liberec: Koubek - Icha, Plechatý, N'Guessan, Kayondo - Stránský, Diakité - Hodouš (68. Koželuh), Mašek (84. Juliš), Soliu (57. Letenay) - Krollis (68. Mahmic). Trenér: Kováč.
Tabulka:
1.
Slavia
19
13
6
0
41:16
45
2.
Sparta
19
11
5
3
35:23
38
3.
Jablonec nad Nisou
19
10
5
4
27:20
35
4.
Plzeň
19
9
5
5
35:26
32
5.
Karviná
19
10
2
7
34:30
32
6.
Liberec
19
8
7
4
33:19
31
7.
Hradec Králové
19
7
6
6
30:26
27
8.
Olomouc
19
7
6
6
18:17
27
9.
Zlín
19
7
5
7
26:24
26
10.
Teplice
19
5
6
8
20:25
21
11.
Pardubice
19
5
6
8
25:34
21
12.
Bohemians 1905
19
5
4
10
14:24
19
13.
Mladá Boleslav
19
4
5
10
27:41
17
14.
Dukla
19
2
8
9
14:27
14
15.
Ostrava
19
3
5
11
12:25
14
16.
Slovácko
19
3
5
11
11:25
14
