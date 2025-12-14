Přeskočit na obsah
Benative
15. 12. Radana
Česká liga

Sparta doma znovu ztratila, Liberec si odvezl bod

ČTK,Sport

Fotbalisté Sparty v utkání 19. ligového kola doma remizovali s Libercem 2:2 a po podzimu přezimují na druhém místě tabulky o sedm bodů za vedoucí Slavií.

Momentka ze zápasu Sparta Praha - Slovan Liberec
Momentka ze zápasu Sparta Praha - Slovan LiberecFoto: Profimedia
Slovan se v prvním poločase ujal vedení gólem Raimondse Krollise, Pražané vyrovnali po vlastním zásahu Angeho N'Guessana.

Ve druhé půli se trefil střídající Lukáš Letenay, dělbu bodů zařídil další příchozí hráč z lavičky sparťan Jan Kuchta. Hosté dohrávali bez vyloučeného Azize Kayonda.

Pražané vyhráli jen dvě z minulých šesti kol a doma v nejvyšší soutěži jediný z posledních pěti zápasů. Ve čtvrtek zvítězili v Konferenční lize v Craiově 2:1 a zajistili si postup do jarní vyřazovací fáze.

Kvůli mlze se ale mužstvo vrátilo do Prahy až v pátek odpoledne. Liberec prohrál jediné z posledních 13 kol a je šestý.

Letenští na poslední chvíli měnili základní sestavu. Původně nominovaný Vydra se zranil při rozcvičce a nahradil ho Zelený. Český reprezentant si připsal 300. ligový start.

Domácí začali aktivně, zpočátku jim však chyběla finální přihrávka. Až ve 20. minutě napřáhl Haraslín a Koubek jeho přesnou ránu k tyči vytěsnil na roh.

Sparta pak dlouhé minuty obehrávala pečlivě bránící řady soupeře a k pořádné šanci se nemohla propracovat. Slovan po ojedinělém výpadu udeřil hned z první střely na branku.

Kayondo obral u postranní čáry o míč Preciada, přesně odcentroval a Krollis si přesnou přízemní trefou připsal pátý gól v ligové sezoně.

Pražané ještě do přestávky vyrovnali. Haraslínův rohový kop vyrazil Koubek jen před sebe, Mercado vypálil a díky teči hostujícího N'Guessana skóroval. Gól byl připsán jako vlastní libereckému obránci.

Sparta si ve druhém poločase vytvořila velký tlak. Haraslínovu ránu vykopl Kayondo z brankové čáry. Sörensenovu hlavičku bravurně chytil Koubek. Sparťan Kadeřábek pak nastoupil ke 100. startu v české lize.

Hosté se z druhé střely na branku i podruhé ujali vedení, když se trefil Letenay z otočky. Videorozhodčí ještě zkoumal předchozí hraní rukou, gól však platil.

Střídající Mahmic mohl zvýšit po chybné přihrávce brankáře Vindahla, ale zdálky netrefil prázdnou branku.

O vyrovnání se postarali střídající hráči, Birmančevič odcentroval a Kuchta z malého vápna zaznamenal šestý gól v ligové sezoně. V nastavení byl po druhé žluté kartě vyloučen Kayondo, ale Liberec už cenný bod udržel. Severočeši venku v lize bodovali posedmé za sebou.

19. kolo první fotbalové ligy:

Sparta Praha - Slovan Liberec 2:2 (1:1)

Branky: 42. vlastní N'Guessan, 85. Kuchta - 34. Krollis, 79. Letenay. Rozhodčí: Černý - Hájek, Kotík - Všetečka (video). ŽK: Mercado, Sörensen, Kuchta, Priske (trenér) - Icha, Kayondo, Mašek, N'Guessan, Kováč (trenér). ČK: 90.+4 Kayondo. Diváci: 16.156.

Sparta: Vindahl - Martinec, Sörensen, Zelený (68. Kuchta) - Preciado, Kairinen, Eneme (57. Mannsverk), Ryneš (76. Kadeřábek) - Mercado (68. Birmančevič), Haraslín - Rrahmani. Trenér: Priske.

Liberec: Koubek - Icha, Plechatý, N'Guessan, Kayondo - Stránský, Diakité - Hodouš (68. Koželuh), Mašek (84. Juliš), Soliu (57. Letenay) - Krollis (68. Mahmic). Trenér: Kováč.

Tabulka:

1.

Slavia

19

13

6

0

41:16

45

2.

Sparta

19

11

5

3

35:23

38

3.

Jablonec nad Nisou

19

10

5

4

27:20

35

4.

Plzeň

19

9

5

5

35:26

32

5.

Karviná

19

10

2

7

34:30

32

6.

Liberec

19

8

7

4

33:19

31

7.

Hradec Králové

19

7

6

6

30:26

27

8.

Olomouc

19

7

6

6

18:17

27

9.

Zlín

19

7

5

7

26:24

26

10.

Teplice

19

5

6

8

20:25

21

11.

Pardubice

19

5

6

8

25:34

21

12.

Bohemians 1905

19

5

4

10

14:24

19

13.

Mladá Boleslav

19

4

5

10

27:41

17

14.

Dukla

19

2

8

9

14:27

14

15.

Ostrava

19

3

5

11

12:25

14

16.

Slovácko

19

3

5

11

11:25

14

