V v husté mlze jsme mohli vidět famózní branku. Dobrý brejk Sparty vedl Pavelka, do pravé strany vyslal Minčeva. Bulharský útočník si skvěle počkal a naservíroval míč do druhé vlny Lukáši Haraslínovi. Slovenský křídelník měl míč přesně do kroku a nádherně jej poslal o břevno za bezmocného Šípoše.