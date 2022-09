Plavšič si ve Spartě přečetl ostrý vzkaz, Vrbu unavila. Teď čeká oba třaskavý návrat

Deváté kolo fotbalové Fortuna:Ligy nabídne dva velké šlágry. V neděli na sebe narazí Plzeň se Slavií a už dnes večer se na Letné představí Baník. Utkání slibuje značný náboj, už jen kvůli tomu, že Ostravu vede nedávný trenér Sparty Pavel Vrba a v kádru má nově i Srdjana Plavšiče, jehož přestup mezi dvěma "S" sparťané dodnes považují za zradu.

"Očekávám, že Sparta to utkání zvládne, protože každá ztráta by byla nepříjemná a fatální nejen pro mančaft, ale i pro trenéra," říká fotbalový trenér a sparťanský srdcař František Straka.

"Na druhou stranu si uvědomuju, v jaké situaci je Baník. Ti pokud nezaberou, budou mít taky problémy," doplňuje.

Sparťané zabředli do série čtyř remíz a v tabulce klesli na čtvrté místo, přičemž odstup na vedoucí Slavii činí šest bodů. Baník sice před týdnem zvládl duel s posledními Pardubicemi, ale jinak prožívá slabý rozjezd sezony a s devíti body se pohybuje v zahuštěném středu.

Co se týče Sparty, Straka je přesvědčen, že pokud proti Ostravanům nevyhraje, začne se hned řešit pozice dánského kouče Briana Priskeho. "V naší branži je to naprosto normální. Rozjela by se velká diskuze, jestli to s ním byl správný krok, nebo ne," tvrdí Straka.

"V posledním kole Sparta promarnila náskok dvou gólů proti Teplicím, to se týmu, který chce hrát o titul, nemůže stát. Předtím domácí remíza se Zlínem. Nespokojenost je opravdu na místě. Nedivím se, že fanoušci jsou nervózní," pokračuje poslední trenér, který dovedl letenský klub do skupiny Ligy mistrů.

Na druhé straně stojí Baník. Nevyužil příznivého losu, herně stále hledá tvář. Angažmá Pavla Vrby nezačalo dobře, ovšem zápas na Spartě by to mohl v součtu s minulou povinnou výhrou nad Pardubicemi zlomit.

"Baník sice vyhrál 3:0, ale ten výsledek neodpovídal předvedené hře. Kdyby byly Pardubice malinko efektivnější, měli by domácí obrovské problémy," viděl Straka. "Ale vyhráli a na Spartu pojedou povzbuzeni. Dobře ví, v jaké situaci Sparta je, budou si věřit," dodává.

Vrbu čeká pikantní duel, neboť před Baníkem vedl právě Spartu, jenže začátkem letošního května byl propuštěn. Dosáhl na druhé místo v lize, zahrál si s týmem Evropskou ligu, ale výrazného úspěchu nedosáhl.

Po odchodu z Prahy uznal, že neuspokojivé výsledky ho unavovaly. A skutečně na konci angažmá vypadal, jako by mu chyběla síla a energie.

"Ale věřím, že po jeho příjezdu s Baníkem se na tribunách nic velkého dít nebude. Pavel se ve Spartě snažil udělat maximum a fanoušci to vědí. Nebyl to nijak komplikovaný trenér," míní Straka.

Ten si se sparťanskými fanoušky zažil své, poté co v roce 2011 přijal nabídku trénovat Slavii. Pískot a nadávky pak slýchal na Letné ještě při svých dalších ligových štacích. Vrbu podle něj nic podobného nečeká.

"Náboj mezi Spartou a Baníkem byl vždycky. Pamatuju, že dříve to byly neskutečně vyostřené zápasy. Bohužel musím dodat, že měly fotbalově úplně jinou kvalitu než teď," konstatuje Straka.

A uznává, že pískot pražských fanoušků se nejspíš snese na hlavu Srdjana Plavšiče. Srbský záložník vloni přestoupil ze Sparty přímo do Slavie, pár týdnů předtím se navíc dušoval, že s rivalem nejedná.

"To mu fanoušci nezapomenou. Zatajoval, že má jít do Slavie, přitom to celý fotbalový národ věděl. Pro slávisty měl být posilou a nakonec skončil na hostování v Ostravě. Nejsem si jistý, jestli Baníku pomůže. V poslední době mě svými výkony nepřesvědčuje," podotýká Straka.

Plavšičovu "zradu" brali vloni vášnivě i jeho spoluhráči a na jednom videu z hráčské kabiny Sparty unikl záběr na Srbovo místo. Plavšič tam měl na fotografii přeškrtnutou hlavu a nad ní napsaný ostrý vzkaz "mr*ko". Teď bývalé spoluhráče znovu potká na hřišti jako soupeř.

Utkání, které na Letné startuje v 19 hodin, můžete sledovat také prostřednictvím on-line přenosu na stránkách Aktuálně.cz.