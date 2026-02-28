Přeskočit na obsah
Sparta - Baník. Třaskavý souboj na Letné, Baník přijel po dvou zápasech bez gólu

Sport

Sledujte online přenos z utkání 24. kola fotbalové Chance Ligy mezi Spartou Praha a Baníkem Ostrava.

Nejnovější
Po izraelsko-amerických úderech na Írán se nad Teheránem vznáší sloupy dýmu. Útoky cílily v sobotu ráno také na íránského prezidenta Masúda Pezeškjána a íránského duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího, uvedl podle agentury Reuters nejmenovaný izraelský činitel; 28. února 2026.
ŽIVĚMířili jsme na íránského prezidenta i na ajatolláha Chameneího, zní z Izraele. Trefili dívčí školu, hlásí Írán

Izraelsko-americké útoky cílily v sobotu ráno i na íránského prezidenta Masúda Pezeškjána a duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího, uvedl nejmenovaný izraelský činitel. Izraelská televize Channel 12 s odkazem na další anonymní zdroje uvedla, že údery byly velmi úspěšné, pokud jde o likvidaci íránského vedení. Pentagon oznámil, že operace proti Íránu se jmenuje Epic Fury (Epická zuřivost).

