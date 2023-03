Soupeře jsme si chtěli uvařit, místo toho jsme půli promrhali, litoval slávista Holeš

Kapitána fotbalistů Slavie Tomáše Holeše po překvapivé porážce 0:1 v Českých Budějovicích ve 22. kole první ligy mrzelo, že lídři tabulky nedokázali odpovědět na inkasovaný gól. Podle reprezentačního záložníka mají Pražané problém se střílením branek na hřištích soupeřů.

Utkání rozhodl v 68. minutě střídající Nigerijec Quadri Adediran premiérovou trefou v české lize. Slavia v nejvyšší soutěži prohrála po 10 zápasech a poprvé od říjnové porážky 0:2 v Olomouci. Svěřenci Jindřicha Trpišovského na jaře podruhé ztratili body, v minulém venkovním duelu remizovali 1:1 v Teplicích.

"Necháme si dát gól z odkopu za obranu a vlastně z jejich jediné šance. Je to špatné, opakuje se nám, že venku inkasujeme a pak se to hrozně těžko otáčí. Už se to ukázalo v Teplicích. Kdyby se nám podařilo dát gól z nějakých dobře rozjetých akcí, tak to tady klidně dohrajeme na 1:0. My si prostě nesmíme nechat dát gól. Problém je asi střílení gólů ve venkovních zápasech," řekl Holeš na tiskové konferenci.

Litoval inkasované branka po Adediranově náběhu za obranu. "Musíme si to dřív odcouvat, abychom u balonu byli první, a nenechat si zaběhnout za záda hráče. On to samozřejmě uklidil tak, jak se mu asi dlouho nepovede. Ale trefil to nádherně," uvedl devětadvacetiletý defenzivní středopolař.

Podle něj Slavia v Budějovicích zbytečně propásla první poločase. "Neměli jsme tak dobrý pohyb, moc jsme si toho nevytvořili. Soupeře jsme si chtěli nějak uvařit, ale to se nám nedařilo. Byl to takový promrhaný první poločas. Ten druhý jsme se zlepšili, měli jsme spoustu centrů, standardek, ale neměli jsme kvalitu nebo důraz ve vápně," mínil Holeš.

Zatímco vršovické mužstvo v této ligové sezoně doma vyhrálo všech 11 utkání, venku utrpělo už čtvrtou porážku. "Venkovní zápasy jsou spíš boj. Hraje se na horších terénech. Pro soupeře je to hrozně velký zápas, takže tam nechá všechno. S tím se musíme líp srovnat. Doma nás ženou fanoušci. Asi je to v hlavách a v nastavení," uvažoval bývalý hráč Hradce Králové nebo Jablonce.

Slávisté nevyužili sobotní remízy Plzně 1:1 s Olomoucí a vedou nejvyšší soutěž pouze o bod před západočeským obhájcem titulu, kterého přivítají v sobotním šlágru příštího kola. Třetí Sparta ztrácí na lídra tabulky a úhlavního rivala dva body.

"Jsme tam v tuhle chvíli tři a bude to boj až do konce. Určitě hodně napoví zápasy, které budeme hrát mezi sebou. Za týden nás čeká Plzeň, to budeme muset zvládnout, abychom trošku odskočili. Dneska jsme to znovu, stejně jako předtím v Teplicích, nevyužili," dodal Holeš.