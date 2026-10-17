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Sport

Souboj českých reprezentantů skončil senzací. Nováček díky trefě Šína zdolal mistra

ČTK
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Matěj Šín vstřelil v nizozemské lize vítězný gól fotbalistů Haagu v utkání proti obhájci titulu PSV Eindhoven, za který chytal brankář Matěj Kovář. Nováček soutěže vyhrál 2:1 a v devátém kole si připsal první tříbodový zisk v sezoně.

Matěj Kovář v dresu PSV Eindhoven
Matěj Kovář v dresu PSV EindhovenFoto: Reuters
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Šín, který v Haagu hostuje z Alkmaaru, nastoupil do druhého poločasu místo českého záložníka Jana Žambůrka. Utkání rozhodl ve třetí minutě nastavení, kdy Kováře překonal hlavou po centru Evana Rottiera.

Bývalý hráč Baníku Ostrava skóroval v Eredivisie podruhé v kariéře. První gól dal za Alkmaar loni v říjnu proti Telstaru.

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