Šok ve fotbalové lize. Poslední Slovácko zničilo Plzeň, pomohla mu minela gólmana

Aktualizováno před 18 hodinami
Dosud poslední Slovácko nečekaně uštědřilo v 18. kole fotbalové ligy debakl Plzni, favorita porazilo 3:0. Liberec v závěru zachránil bod za remízu 1:1 na Dukle, Mladá Boleslav zdolala Zlín 3:1.
Plzeňský Cheick Souaré se chytá při utkání se Slováckem ze zoufalství za hlavu
Plzeňský Cheick Souaré se chytá při utkání se Slováckem ze zoufalství za hlavu | Foto: ČTK

Slovácko nastoupilo ve zcela netypické sestavě, na hrotu útoku operoval obvykle defenzivní záložník Daníček a z křídla ho podporovali Havlík s veteránem Petrželou. Západočeši postavili prakticky nejsilnější možnou jedenáctku.

Domácí útočná trojice napadala rozehrávku Viktore a brzdila favorita v jeho očekávaném náporu. Hosté se do první velké šance dostali v 19. minutě. Vydra z malého vápna přestřelil. Ve 25. minutě postupoval na Heču sám Souaré, jenže trefil jen gólmana.

Pak však Viktorka doplatila na minelu v rozehrávce. Brankář Wiegele "namazal" míč Petrželovi. Jeho centrovaný míč srazil Dweh na Jemelku, od něj putoval balon opět k Petrželovi a ten zblízka dorazil do sítě.

Domácí veterán skóroval poprvé v sezoně, při svém 532. startu dal 60. branku v české lize. Gól proti bývalému dlouholetému zaměstnavateli nijak výrazně neslavil a gestem se omluvil.

Západočechům nefungovala obrana a ještě do přestávky inkasovali po další chybě podruhé. Po rychlé akci a ose Havlík, Petržela, Daníček dostal míč do ideální pozice Blahút a ve třetí minutě nastavení první půle s přehledem prostřelil Wiegeleho.

I po přestávce pokračovalo Slovácko v aktivní hře a vůbec nepouštělo favorita do šancí. Západočeši se trápili a v 68. minutě inkasovali potřetí. Po dlouhém nákopu z půlky hřiště odcentroval Ndefe a Daníček s lehkou tečí Jemelky hlavičkou překonal zkoprnělého Wiegeleho. 

Ani v dalším průběhu nebyl na trávníku znát rozdíl mezi ambiciózním účastníkem Evropské ligy a týmem bojujícím o opuštění posledního místa. Slovácko si senzační vysoké vítězství bez problémů uhlídalo.

Krollis mohl duel i otočit

Liberec mohl jít hned na začátku utkání na Dukle snadno do vedení. Domácí Tijani zadovkou nechtěně uvolnil Dulaye, který postupoval sám na brankáře, ale únik zakončil pouze do nohy Matrevicse. V 11. minutě poslal hlavou míč do sítě domácí kapitán Svozil, branka však kvůli ofsajdu neplatila.

Dukla byl v prvním poločase aktivnější. Šehovič v 28. minutě napřáhl před šestnáctkou a trefil břevno. Do další šance se dostal Kroupa. Právě mladý útočník pak přece jen otevřel skóre. Brankář Koubek po Kadákově rohovém kopu máchl do prázdna, Kroupa si počíhal u zadní tyče a dotlačil míč do branky.

Osmnáctiletý útočník si po trefě v minulém kole v Ostravě připsal svůj druhý ligový gól. V nastavení prvního poločasu mohl náskok zvýšit Kozma, ale hlavou těsně minul. Koubkovu špatnou rozehrávku nevyužil Cissé.

Liberecký trenér Kováč se o přestávce pokusil oživit tým dvojím střídáním. K výraznější změně obrazu hry to však nevedlo. Icha sice dostal míč do sítě, byl však v ofsajdu.

Zápas rozbila spousta soubojů, faulů a ošetřování. Liberec se přesto dočkal v 90. minutě vyrovnání. N'Guessan našel dlouhým centrem Krollise, který si přesnou hlavičkou k pravé tyči připsal čtvrtý gól v ligové sezoně.

Lotyšský útočník mohl svého krajana v brance Dukly překonat i ve třetí minutě nastavení, ale pohotovým zakončením z otočky orazítkoval jen levou tyč.

V Boleslavi padaly góly jen do pauzy

V předchozích třech vzájemných duelech Boleslavi a Zlína padlo 24 branek a gólově bohaté bylo i dnešní utkání.

Už v 6. minutě Vojta vystihl Kolářovu nepovedenou přihrávku na brankáře Dostála, nezištně předložil míč dobíhajícímu Koláříkovi a ten otevřel skóre do odkryté sítě. Osmnáctiletý záložník se trefil podruhé v ligovém ročníku.

Zlín zareagoval sérií rohových kopů a Cupákovou šancí ze 20. minuty, nejlepší střelec týmu minul bránu jen o centimetry.

O tři minuty později už se "Ševci" radovali z vyrovnání. Kanu na malém vápně ještě přiťukl hlavou míč Ulbrichovi, který snadno navázal na gól z minulého kola proti Karviné.

Vzápětí Dostála vyděsila Ševčíkova rána z 25 metrů, na druhé straně Ulbrich z ideální pozice rovněž přestřelil. Ve 38. minutě zlínský gólman vychytal tváří v tvář Vojtu. Akce ale pokračovala a Prebsl našel před bránou Šuberta, jenž z voleje "nohejbalově" zaznamenal premiérovou ligovou trefu.

Ve 43. minutě Vojta obdržel Šubertovu kolmici do pokutového území, uvolnil se a jeho centr na zadní tyči zužitkoval hlavou Kostka. Pravý bek Středočechů se prosadil v obou vzájemných zápasech sezony.

"Dorazit" hosty mohl v nastavení Ševčík, který si pohrál se třemi zadáky i Dostálem, jeho střela do prázdné brány z mírného úhlu ale skončila na tyči.

Krátce po návratu z kabin zahrozil Nombil, jeho rána z dálky minula horní roh domácí brány jen o centimetry. I ve druhém poločase se hrál oboustranně otevřený fotbal, gólových šancí ale ubylo a Středočeši kontrolovali stav.

V 67. minutě se zkoušel prosadit obstřelem Vojta, svůj povedený výkon ale gólem nezavršil, Dostál byl připravený. Druhá nejnižší návštěva ligové sezony (961 diváků) už další góly neviděla. V 85. minutě mohl ještě zdramatizovat závěr Kolář, zblízka ale hlavou minul.

18. kolo první fotbalové ligy:

1. FC Slovácko - Viktoria Plzeň 3:0 (2:0)

Branky: 32. Petržela, 45.+3 Blahút, 68. Daníček. Rozhodčí: Nehasil - Matoušek, Kotalík - Orel (video). ŽK: Trávník, Reinberk, Stojčevski - Valenta, Adu, Doski, Višinský. Diváci: 3655.

Slovácko: Heča - Vaško, Stojčevski, Rundič (30. Mulder) - Reinberk (59. Ndefe), Tetour, Trávník, Blahút - Havlík (77. Šviderský), Daníček (77. Krmenčík), Petržela (59. Barát). Trenér: Skuhravý.

Plzeň: Wiegele - Memič, Dweh, Jemelka, Doski - Valenta (67. Zeljkovič), Červ - Vydra (82. Kabongo), Ladra (67. Višinský), Souaré - Durosinmi (46. Adu). Trenér: Hyský.

Dukla Praha - Slovan Liberec 1:1 (1:0)

Branky: 40. Kroupa - 90. Krollis. Rozhodčí: Vokoun - Váňa, Volf - Adámková (video). ŽK: Šehovič, Jedlička, Černák - Krollis, Plechatý, Soliu. Diváci: 2012.

Dukla: Matrevics - Kozma, Svozil, Purzitidis - Isife (90.+2 Šebrle), Gaszczyk (90.+2 Žitný), Tijani, Šehovič - Kroupa (62. Jedlička), Kadák (62. Černák) - Cissé (89. Hašek). Trenér: Holoubek.

Liberec: Koubek - Icha (73. Koželuh), Plechatý, N'Guessan, Kayondo (80. Rus) - Stránský, Diakité (63. Hlavatý) - Dulay (46. Hodouš), Mahmic (46. Mašek), Soliu (63. Letenay) - Krollis. Trenér: Kováč.

FK Mladá Boleslav - FC Zlín 3:1 (3:1)

Branky: 6. Kolářík, 38. Šubert, 43. Kostka - 23. Ulbrich. Rozhodčí: J. Beneš - Zoufalý, A. Beneš - Adam (video). ŽK: Ševčík, Prebsl - Kanu, Nombil. Diváci: 961.

Ml. Boleslav: Floder - Prebsl, Králik, Matoušek (66. Penner) - Kostka, Macek, Donát, Šubert (76. Fulnek) - Ševčík (66. John), Kolářík (87. Haliti) - Vojta (76. Klíma). Trenér: Majer.

Zlín: Dostál - Fukala, Křapka, Kolář, Bartošák (83. Kalabiška) - Nombil, Ulbrich (63. Bránecký) - Koubek (46. Petruta), Cupák, Načkebija (69. Machalík) - Kanu (63. Poznar). Trenér: Červenka.

1. Slavia 18 12 6 0 37:13 42
2. Sparta 17 10 4 3 32:21 34
3. Jablonec nad Nisou 17 9 5 3 23:16 32
4. Liberec 18 8 6 4 31:17 30
5. Plzeň 18 8 5 5 33:26 29
6. Karviná 17 9 1 7 31:30 28
7. Olomouc 17 7 6 4 18:11 27
8. Hradec Králové 17 7 5 5 29:24 26
9. Zlín 18 6 5 7 21:24 23
10. Bohemians 1905 17 5 4 8 14:20 19
11. Teplice 18 4 6 8 19:25 18
12. Mladá Boleslav 18 4 4 10 26:40 16
13. Pardubice 17 3 6 8 20:33 15
14. Dukla 18 2 8 8 14:25 14
15. Slovácko 18 3 5 10 11:24 14
16. Ostrava 17 3 4 10 11:21 13
 
