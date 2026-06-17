Šok v Liberci. Kováč podle médií končí a nahradit ho má trenér ze Slovenska

U fotbalistů Liberce podle serverů inFotbal.cz a iSport.cz po dvou letech skončí trenér Radoslav Kováč. Nahradit by ho měl slovenský kouč Branislav Fodrek, jenž naposledy vedl Dunajskou Stredu.
Tiskový mluvčí severočeského klubu Tomáš Čarnogurský na dotaz ČTK nechtěl situaci komentovat.
Kováč ve své druhé sezoně na lavičce Slovanu dovedl tým do nadstavbové skupiny o titul. V ní Liberec obsadil šesté místo a unikl mu postup do evropských pohárů.
V úvodním ročníku pod vedením šestačtyřicetiletého kouče hráli Severočeši nadstavbovou skupinu o umístění a skončili devátí.
Místo bývalého českého reprezentanta by pod Ještěd měl přijít muž se zkušenostmi ze slovenského národního týmu.
Fodrek dovedl Dunajskou Stredu ke druhému místu v lize, po sezoně ale v klubu skončil.
Pětačtyřicetiletý trenér má za sebou první klubové angažmá v roli hlavního kouče. Mezi lety 2018 až 2024 vedl slovenské mládežnické reprezentace.
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