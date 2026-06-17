Přeskočit na obsah
Benative
17. 6. Adolf
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Šok v Liberci. Kováč podle médií končí a nahradit ho má trenér ze Slovenska

ČTK

U fotbalistů Liberce podle serverů inFotbal.cz a iSport.cz po dvou letech skončí trenér Radoslav Kováč. Nahradit by ho měl slovenský kouč Branislav Fodrek, jenž naposledy vedl Dunajskou Stredu.

Trenér Radoslav Kováč
Trenér Radoslav KováčFoto: Radek Petrášek / ČTK
Reklama

Tiskový mluvčí severočeského klubu Tomáš Čarnogurský na dotaz ČTK nechtěl situaci komentovat.

Kováč ve své druhé sezoně na lavičce Slovanu dovedl tým do nadstavbové skupiny o titul. V ní Liberec obsadil šesté místo a unikl mu postup do evropských pohárů.

V úvodním ročníku pod vedením šestačtyřicetiletého kouče hráli Severočeši nadstavbovou skupinu o umístění a skončili devátí.

Místo bývalého českého reprezentanta by pod Ještěd měl přijít muž se zkušenostmi ze slovenského národního týmu.

Reklama
Reklama

Fodrek dovedl Dunajskou Stredu ke druhému místu v lize, po sezoně ale v klubu skončil.

Pětačtyřicetiletý trenér má za sebou první klubové angažmá v roli hlavního kouče. Mezi lety 2018 až 2024 vedl slovenské mládežnické reprezentace.

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
France G7 Summit
France G7 Summit
France G7 Summit

ŽIVĚ Lídři G7 navýšili podporu pro Ukrajinu, posílili sankce proti Rusku

Čelní představitelé ekonomicky vyspělých zemí G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku a navýšení vojenské podpory Ukrajiny, která se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Vyplývá to ze společného prohlášení lídrů Spojených států, Německa, Británie, Francie, Itálie, Japonska a Kanady, které bylo zveřejněno v noci na středu.

Když Rusko poprvé nasadilo Orešnik proti ukrajinskému Dnipru v roce 2024, ruský prezident Vladimir Putin ji prezentoval jako důkaz technologické převahy Ruska a hrozbu pro Západ. Ilustrační obrázek.
Když Rusko poprvé nasadilo Orešnik proti ukrajinskému Dnipru v roce 2024, ruský prezident Vladimir Putin ji prezentoval jako důkaz technologické převahy Ruska a hrozbu pro Západ. Ilustrační obrázek.
Když Rusko poprvé nasadilo Orešnik proti ukrajinskému Dnipru v roce 2024, ruský prezident Vladimir Putin ji prezentoval jako důkaz technologické převahy Ruska a hrozbu pro Západ. Ilustrační obrázek.

Uniklé spisy boří Putinův mýtus. Obávaná zbraň má vážné vady, zbývá prý poslední kus

Balistická raketa Orešnik, kterou Vladmir Putin ještě před dvěma lety prezentoval jako zázrak ruského inženýrství, se potýká se zásadními technickými problémy, kvůli kterým střely míjejí cíle o desítky kilometrů. Ve své nové analýze to uvedla společnost Dallas Analytics. Institut pro studium války navíc upozorňuje, že Rusku už v arzenálu pravděpodobně zbývá pouze jediná funkční raketa tohoto typu.

Reklama
France G7 Summit Trump
France G7 Summit Trump
France G7 Summit Trump

ŽIVĚ „Pokud se Írán nebude chovat dobře, zaútočíme,“ řekl Trump. Dohoda není definitivní

Memorandum o porozumění s Íránem není definitivní dohodou, pokud se Írán nebude chovat dobře, Spojené státy začnou opět útočit. Novinářům to ve středu řekl americký prezident Donald Trump během summitu vyspělých ekonomik G7 ve Francii. Prohlásil také, že hovořil se syrským prezidentem Ahmadem Šarou o tom, že by se jeho země mohla zapojit do boje proti militantnímu libanonskému hnutí Hizballáh.

Reklama
Reklama
Reklama