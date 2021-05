Snažím se, aby Plavšič ve Spartě zůstal, říká Rosický. A promluvil i o vztahu s Vrbou

Ke konci června skončí Srdjanu Plavšičovi ve Spartě smlouva. Co bude dál? Podle některých zdrojů je srbský záložník už domluvený se Slavií, na Letné i fanouškům ale Plavšič tvrdí opak.

S informací o třaskavém transferu přišel jako první server Isport.cz, nicméně to, že si Plavšič plácl se Slavií, potvrzují i další zdroje. Na Letné ovšem stále věří, že pětadvacetiletý ofenzivní záložník svůj pobyt v rudém dresu prodlouží.

"Jednání s hráčem momentálně probíhají. Srky nám řekl, že chce pokračovat dál. Spekulace, že se potkal s Trpišovským a se Stanciuem, registrujeme už asi tři týdny. Nadále věříme hráči, který trenérovi, mne, spoluhráčům tvrdí, že se se Slavií nesešel a nic nepodepsal. Podle toho se chováme a uvidíme, jak to dopadne," vysvětloval sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický v podcastu Sparťanských novin.

Podle informací Aktuálně.cz Plavšič na Letné požadoval výrazné navýšení už tak lukrativních podmínek. "Je potřeba si uvědomit, že když přicházel v éře Andrey Stramaccioniho, tak byla finanční situace jiná," dodal Rosický.

Otázkou je, jestli technické křídlo nepřeceňuje svou pozici v týmu. Za čtyři roky si na Letné stabilní místo v základní sestavě nevypracoval, v lize odehrál necelých osmdesát zápasů a v řadě z nich pouze střídal.

"Vraťme se osmnáct měsíců nazpět od konce Srdjanovy smlouvy. Trenér Kotal přebírá tým po Václavu Jílkovi. Je jaro, Srky vůbec nehraje, křídla bývají Hložek a Karlsson. Pro loňský podzim jsme plánovali, že se bude hrát v tříobráncovém systému, který by Srdjanovi nemusel sedět. Navíc přišel Láďa Krejčí starší," vrátil se do minulosti Rosický.

V ten moment se řešila Plavšičova budoucnost na Letné. "Seděl jsem s jeho agentem (Igorem Gluščevičem), říkal jsem mu, že Srdjan teď může mít těžší pozici. A pokud bych pro něj něco měl, abychom tu nabídku řešili."

Jediné laso však zasvištělo z Izraele, jinak Spartu napřímo nekontaktoval nikdo. Případné zájemce odrazovala výše Plavšičovy smlouvy.

Situace pětadvacetiletého Srba se začala zlepšovat až nyní, kdy tým převzal Pavel Vrba. "Když nastupoval, dali jsme si měsíc, aby měl čas hráče poznat. Pavel pak přišel, že by se Srkym rád pokračoval. Od té doby jsem to začal řešit, abych mu vyhověl," konstatoval Rosický.

V souvislosti s kauzou Plavšič probleskly některými médii i informace o neshodách Rosického a Vrby, což ovšem oba muži vehementně popírají.

"Hrozně mě baví ta spousta spekulací, někdy jsou opravdu až komické. Myslím, že s Tomášem nemáme vůbec žádný problém," tvrdil v podcastu Vrba.

S Rosickým se prý pravidelně scházejí a diskutují spolu (nejen) personální složení sparťanské sestavy. "Nechci jít cestou, kdy bych řekl: Přiveďte mi osm hráčů, já s jinými hrát nechci. To je nesmysl. Oba přicházíme se svými tipy, sledujeme spoustu sestřihů a dolaďujeme, co by pro nás bylo nejlepší. Máme stejný názor. Víme, že Sparta potřebuje posílit, chceme být silný, sebevědomý klub, který bude v Česku vládnout. A s tím souvisí i přestupy," vysvětloval Vrba.

"Pro mě je zásadní, aby byl Pavel spokojený s těmi hráči, se kterými pracuje. Jeho slovo ve finálovém výběru bude nejzásadnější," doplnil ho Rosický.