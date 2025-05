Slovan potvrdil, že chce Haraslína. Jsme pro něj atraktivní volbou, tvrdí šéf klubu

Fotbalový Slovan Bratislava se při posilování kádru zaměřil i na hráče z české ligy. Generální ředitel klubu Ivan Kmotrík mladší po sobotních oslavách mistrovského titulu potvrdil zájem o Lukáše Haraslína ze Sparty, Lukáše Kalvacha z Plzně a Ivana Schranze ze Slavie. Uvedl to server šport.sk.

Slovenský mistr plánuje zásadní přestavbu kádru. "Je cítit, že mužstvo potřebuje razantnější obměnu a příchod hráčů hladových po úspěchu. Musíme dovést jak nosné hráče, tak i perspektivní a rovněž zkušené. Možná i nějaké osobnosti," řekl generální ředitel.

Přiblížil, že Slovan je připraven zaplatit za posily i dva až tři miliony eur (50 až 75 milionů korun).

"Hráči, se kterými jednáme, to jsou všechno vysoké transfery a pravděpodobně budou padat na Slovensku rekordy. Částky budou vyšší, než jste byli v minulosti zvyklí," uvedl Kmotrík mladší, syn majitele klubu.

Potvrdil zájem o Kalvacha. Kapitánovi Plzně končí ve Viktorii smlouva a rád by si zkusil první zahraniční angažmá, v zákulisí se mluví hlavně o zámořské MLS.

Slovan však zkouší využít situace. Na seznamu má i zkušené slovenské reprezentanty z pražských klubů Haraslína ze Sparty a Schranze ze Slavie.

Haraslína označil ředitel za ideální posilu. "Lukáš je ten pravý fotbalista, který by mohl Slovanu pomoci. Měl by mu co dát i po lidské a vůdčí stránce. Kdybych řekl, že Haraslín pro nás není zajímavý, byl bych blázen," prohlásil Kmotrík.

"Je náš odchovanec, je ve věku, kdy by se mohl vrátit domů. Myslím si, že jsme pro něj atraktivní volbou. Sparta nemá jednoduché období. Myslím, že ze strany hráče by zájem byl, z naší také," doplnil.

Dodal však, že se až v následujících týdnech uvidí, jestli je to reálné. "Pokud ano, bude to velmi náročný přestup, protože se nebavíme o malých sumách. Avšak nenafukujme to teď, že jsme v jednání se Spartou, není to pravda," upřesnil funkcionář Slovanu.

"Zájem máme, a pokud by tam byla možnost, rádi bychom ji využili, pokud to bude dávat smysl. Možná to nebude toto léto, možná další, možná v zimě," dodal Kmotrík.

Pokud jde o odchody, jisté je, že Slovan opustí čtveřice Juraj Kucka, Lukáš Pauschek, Siemen Voet a Idjessi Metsoko.