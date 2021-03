Slovácko vzdorovalo Slavii, ale sešívané nepřehrálo. Nešický se zachoval sobecky

"Tvrdím, že Slavii v naší lize nikdo nepřehraje, Slovácko jí však dost dlouhou dobu fotbalově vzdorovalo," říká v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz bývalý ligový útočník Petr Švancara.

Slovácko momentálně předvádí jeden z nejlepších fotbalů v lize a zaslouženě bojuje o evropské poháry. V utkání se Slavií na sebe narazily dva týmy, které mají rády balon, kombinaci, jsou hodně běhavé. Padlo pět gólů, nepřekvapilo mě to, čekal jsem i víc. Byla radost se na takový zápas koukat a skládám poklonu oběma trenérům, co z kluků dokázali udělat.

Několikrát jsem říkal, že Slavii nedokáže nikdo z dalších účastníků ligy přehrávat. Netvrdil bych to ani o Slovácku, byť dvakrát vedlo, to je pro mě dost silné slovo. Spíš bych to nazval tak, že jí dokázalo po dlouhý čas fotbalově vzdorovat. Postavení v tabulce odpovídá tomu, co předvádí. Je jenom dobře, že se objevují týmy - minule jsem chválil Jablonec, přiřadil bych k nim i Budějovice -, které jsou schopny tímto způsobem lídrům Slavii, Spartě a pořád i Plzni konkurovat.

Slávisté v utkání nasbírali 24 faulů. To je skutečně hodně. Možná to souviselo s tím, že se vraceli z Anglie, trošku únava, nevyspání, jinak nastavená psychika. Protože Slavia jinak tolik nefauluje, nemá to zapotřebí. Považuju to spíš za výjimku. A taky je třeba vidět, kde a za jaké situace k přestupku došlo. Slavia se tlačí do útoku, zakončení, z té agresivity vyplývají hodně i útočné fauly. Tvrdím, že čtyřiadvacet je hodně, ale věřím, že v příštím utkání si na to dají pozor.

Vedení ostravského klubu odvolalo trenéra Luboše Kozla. Nic proti němu nemám, poznali jsme se ve Slavii, je to slušný kluk a fotbalu rozumí, to už dokázal na předchozí štaci v Dukle. Nicméně se na Baník nedalo moc koukat a vedení to tak vyhodnotilo. Stačí připomenout statistiku, Ostrava má šíleně málo i střel na branku, jak tedy může dávat góly. Ofenzivní hra není dobrá, ač má relativně dostatek bodů, trpělivost už tu nebyla.

Vedení proklamovalo, že Luboš dostane prostor, aby svoje představy mohl naplnit. Čtrnáct měsíců považuju za dostatečnou dobu, vždyť je to víc než rok, aby mužstvo ukázalo nějakou tvář. Ale nesedlo si to, nevím, jaká je atmosféra v šatně. Herní projev skutečně není na podmínky, které Ostrava do klubu vkládá, dobrý.

Opava minule vyhrála v Budějovicích, naznačovala, že se zvedne. Proti Jablonci mohla vstřelit vyrovnávací gól, ale Nešický míč doklepával do sítě a byl v ofsajdu. To je hrozná chyba, že si to nepohlídal. Přitom si myslím, že u něj nešlo o pojištění gólu, ale sobecky chtěl být střelcem on. Měl to přečíst, jenom míč kontrolovat. Bylo to moc špatně a pro Opavu hrozná smůla. Myslel jsem si, že může utkání dokonce otočit. Musí si to mezi sebou vyříkat.

Petr Švancara (43) Bývalý ligový útočník, svého času jeden z největších talentů v českém fotbale. V nejvyšší soutěži odehrál za devět různých klubů včetně Slavie či Zbrojovky Brno 309 zápasů, v nichž nastřílel 59 branek.

Hráči Olomouce se zlobí na rozhodčího, že jim v souboji se Zlínem neuznal regulérní gól, když už byl míč za brankovou čárou. Nechci posuzovat, jestli byl, to si netroufnou ani ti, co byli kousek od toho. Jenom se ukazuje, jak je špatně, že nemáme techniku, která by to jasně prokázala. Tedy goal technology. Jsem pro, aby se tyto moderní vymoženosti používaly, jsem jejich zastáncem. Zvláště tato, která je na rozdíl od VAR nezpochybnitelná.

Disciplinární komise mi za chování při utkání se Zlínem, kdy jsem se divil, proč rozhodčí neuznali na zásah VAR asi vítězný gól Brna v konci utkání, vyměřila pokutu dvacet tisíc korun. Odvolám se. Vždycky jsem tvrdil, že jsem ochoten nést následky svých činů, ale tohle považuju za nespravedlivé.

V zápise delegáta Miloslava Brtníčka je uvedeno něco jiného, než jsem řekl. Mám na to svědky, jejich výpovědi jsem poskytl disciplinárce, nebrala na ně vůbec zřetel. To odmítám. Nikdy jsem jako hráč tak vysokou pokutu nedostal, stál jsem za žluté karty, vyloučení. Teď najednou plácne takovou sumu, která je pro mě jako podnikatele v době, kdy nemohu pro vládní opatření svou činnost vykonávat, doslova likvidační.

Já vím, že je směrována do klubu, ale bude to po mně vymáhat, což chápu. Částka je přestřelená, a navíc za slova, která jsem vůbec neřekl. Takovou nespravedlnost nemohu připustit, jde mi o pravdu.