Slovácko válí i po karanténě, doma si poradilo s Baníkem

Slovácko v nedělním odpoledním duelu porazilo Baník Ostrava 2:1, Teplice remizovaly s Bohemians 1:1.

Fotbalisté Slovácka o vítězném návratu po karanténě rozhodli už v úvodní půlhodině, kdy se trefili Vlastimil Daníček z penalty a Michal Kohút. Baník snížil krátce po změně stran zásluhou vlastního gólu Patrika Šimka. Tým z Uherského Hradiště poskočil na čtvrté místo neúplné tabulky, Ostravští jsou sedmí.

Slovácko nastoupilo k ligovému zápasu tři týdny po domácí porážce 2:3 se Slavií. Dva z nich ale prožilo v karanténě kvůli vyššímu počtu nakažených koronavirem a má k dobru odložené venkovní duely s Pardubicemi a Olomoucí.

Dlouhá tréninková pauza však nebyla na domácích v úvodu znát. Slovácko si vytvořilo územní převahu, tlačilo se do šestnáctky, i když si velkou šanci nevytvořilo. Zato Baník měl k vedení blízko. Nemrava zazmatkoval na hranici pokutového území, míč mu sebral Ndefe, ale trefil jen tyč opuštěné branky.

Slovácko svůj nápor zužitkovalo po 20 minutách. Navrátila v pokutovém území fauloval Stronati, exekuce penalty se ujal kapitán Daníček a bezpečně ji proměnil. O sedm minut později unikl po levé straně Divíšek, krásným centrem našel nabíhajícího Kohúta a ten nadvakrát překonal Laštůvku.

Baník se do ofenzivy dostal až v závěru první půle a útočnou aktivitu si přenesl i do druhého poločasu. Ke korekci stavu mu ale výrazně pomohl domácí stoper Šimko, který si v 54. minutě srazil do vlastní branky centr Jurošky.

Kontaktní branka hosty ještě více povzbudila, svoji roli sehrál i dlouhý tréninkový výpadek domácích hráčů a ubývající síly. Baník si vytvořil územní převahu, která gradovala v posledních minutách. Nebezpečně, ale těsně vedle, hlavičkoval Stronati, zblízka nevměstnal mezi tyče svoji střelu ani Tetour.

Slovácko tak vyhrálo šestý z posledních osmi vzájemných ligových zápasů a z posledních jedenácti kol nebodovalo jen jednou. Ostrava prohrála čtvrtý venkovní zápas po sobě.

Teplice zachránily alespoň bod

Fotbalisté Teplic ve 24. kole první ligy doma zachránili remízu 1:1 s Bohemians 1905 díky brance Ladislava Kodada z 82. minuty. Pražané, kteří se ujali vedení po hodině hry díky střídajícímu Matěji Pulkrabovi, v nejvyšší soutěži neprohráli počtvrté za sebou a jsou na 11. místě. Severočeši v neúplné tabulce zůstávají čtrnáctí a od sestupových míst je dělí sedm bodů.

Bohemians nastoupili bez brankáře Le Gianga, kterého nahradil Bačkovský. Obránce Dostál zase nastoupil k jubilejnímu 200. ligovému zápasu. V teplické sestavě pro změnu za vykartovaného obránce Mazucha zaskočil Kňapík a zraněného nejlepšího střelce týmu Mareše vystřídal v útoku Řezníček.

První větší příležitost měli po čtvrthodině hry domácí. Po přihrávce Žitného se opřel do míče na hranici pokutového území Kodad, ale Bačkovský byl pozorný. Pražané odpověděli o chvíli později, kdy po centru Hronka z voleje přestřelil Bartek.

"Klokani" do druhé půle vystřídali Necida za Pulkraba a útočník hostující z pražské Sparty jejich hru výrazně oživil. Při první výraznější šanci po přihrávce Puškáče přestřelil, při další příležitosti musel zasáhnout bránící Knapík.

V 65. minutě se však Pulkrab přeci jen dočkal, když si naskočil na rohový kop a přesnou hlavičkou nedal Čtvrtečkovi šanci. Šlo o jeho čtvrtý ligový gól v sezoně, třetí z venkovního utkání.

Tepličtí se vrhli za možným vyrovnáním a i jim pomohlo střídání. Devět minut před koncem Žitného vystřídal Vukadinovič a srbský záložník hned vzápětí pronikl do pokutového území odkud našel centrem Kodada, a ten přesnou hlavičkou nezaváhal. Dvaadvacetiletý záložník po nedávné trefě proti Opavě vstřelil svou druhou ligovou branku v sezoně.

Teplice v nejvyšší soutěži neporazily Bohemians ve třetím duelu za sebou a vyhrály jediné z posledních 10 kol. "Klokani" v aktuálním ročníku venku získali teprve sedmý bod.

24. kolo první fotbalové ligy:

1. FC Slovácko - Baník Ostrava 2:1 (2:0)

Branky: 20. Daníček z pen., 26. Kohút - 54. vlastní Šimko. Rozhodčí: Franěk - Dobrovolný, Podaný - Machálek (video). ŽK: Divíšek, Kliment, Navrátil, Cicilia, Jurečka - Juroška, Ndefe. Bez diváků.

Sestavy:

Slovácko: Nemrava - Kalabiška (81. Reinberk), Hofmann, Šimko, Divíšek - Havlík, Daníček - Petržela (57. Jurečka), Kohút (72. Sadílek), Navrátil - Kliment (81. Cicilia). Trenér: Svědík.

Ostrava: Laštůvka - Juroška, Pokorný, Stronati, Holzer (46. Fleišman) - Fillo (88. Svozil), Jánoš, Tetour, Kuzmanovič (46. Zajíc), Ndefe (73. Sor) - Šašinka. Trenér: Daněk.

FK Teplice - Bohemians Praha 1905 1:1 (0:0)

Branky: 82. Kodad - 65. Pulkrab. Rozhodčí: Orel - Nádvorník, Caletka - Petřík (video). ŽK: Pulkrab (Bohemians). Bez diváků

Sestavy:

Teplice: Čtvrtečka - Vondrášek (68. Hyčka), Gabriel, Kňapík, Droehnle - Kodad, Jukl, T. Kučera (80. Trubač), Moulis - Žitný (81. Vukadinovič) - Řezníček (68. Macej). Trenér: R. Kučera.

Bohemians: Bačkovský - Dostál, Köstl, Bederka, Bartek - Hronek (89. Kosek), Ljovin, Květ (90. Keita), Schumacher (60. Vaníček) - Necid (46. Pulkrab), Puškáč (81. Jindřišek). Trenér: Klusáček.