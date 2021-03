Slovácko válí i po karanténě, poradilo si s Baníkem. Bohemians v Teplicích remizovali

Slovácko v nedělním odpoledním duelu porazilo Baník Ostrava 2:1, Teplice remizovaly s Bohemians 1:1.

Fotbalisté Slovácka o vítězném návratu po karanténě rozhodli už v úvodní půlhodině, kdy se trefili Vlastimil Daníček z penalty a Michal Kohút. Baník snížil krátce po změně stran zásluhou vlastního gólu Patrika Šimka. Tým z Uherského Hradiště poskočil na čtvrté místo neúplné tabulky, Ostravští jsou sedmí.

Slovácko nastoupilo k ligovému zápasu tři týdny po domácí porážce 2:3 se Slavií. Dva z nich ale prožilo v karanténě kvůli vyššímu počtu nakažených koronavirem a má k dobru odložené venkovní duely s Pardubicemi a Olomoucí.

"Moc si cením toho, že jsme to vyhráli srdcem, týmovostí a vůlí. Neustoupili jsme od naší hry, i když síly v závěru ubývaly. Před týmem smekám," řekl trenér Slovácka Martin Svědík na tiskové konferenci.

"Slovácko bylo minimálně v první půli jasně lepší, potvrdilo pověst výborně organizovaného mužstva, bylo velmi silné v bloku a vyhrálo zaslouženě." doplnil asistent kouče Ostravy Ondřej Smetana.

Dlouhá tréninková pauza nebyla na domácích v úvodu znát. Slovácko si vytvořilo územní převahu, tlačilo se do šestnáctky, i když si velkou šanci nevytvořilo. Zato Baník měl k vedení blízko. Nemrava zazmatkoval na hranici pokutového území, míč mu sebral Ndefe, ale trefil jen tyč opuštěné branky.

"Museli jsme čelit velké šanci Baníku po několika našich dílčích chybách, což byl jeden z důležitých momentů utkání, že jsme neinkasovali," upozornil Svědík.

Slovácko svůj nápor zužitkovalo po 20 minutách. Navrátila v pokutovém území fauloval Stronati, exekuce penalty se ujal kapitán Daníček a bezpečně ji proměnil. O sedm minut později unikl po levé straně Divíšek, krásným centrem našel nabíhajícího Kohúta a ten nadvakrát překonal Laštůvku. "Divoch má perfektní centry, poslal mi to přímo na nohu a já to na podruhé dal," popsal Kohút.

Baník se do ofenzivy dostal až v závěru první půle a útočnou aktivitu si přenesl i do druhého poločasu. Ke korekci stavu mu ale výrazně pomohl domácí stoper Šimko, který si v 54. minutě srazil do vlastní branky centr Jurošky.

Kontaktní branka hosty ještě více povzbudila, svoji roli sehrál i dlouhý tréninkový výpadek domácích hráčů a ubývající síly. Baník si vytvořil územní převahu, která gradovala v posledních minutách. Nebezpečně, ale těsně vedle, hlavičkoval Stronati, zblízka nevměstnal mezi tyče svoji střelu ani Tetour.

"Slovácku očividně docházely síly, měli jsme zápas zlomit v náš prospěch a minimálně vyrovnat. Bylo tam hodně emocí, ale tohle není nedělní škola," konstatoval Smetana.

Slovácko tak vyhrálo šestý z posledních osmi vzájemných ligových zápasů a z posledních jedenácti kol nebodovalo jen jednou. Ostrava prohrála čtvrtý venkovní zápas po sobě.

Teplice zachránily alespoň bod

Fotbalisté Teplic ve 24. kole první ligy doma zachránili remízu 1:1 s Bohemians 1905 díky brance Ladislava Kodada z 82. minuty. Pražané, kteří se ujali vedení po hodině hry díky střídajícímu Matěji Pulkrabovi, v nejvyšší soutěži neprohráli počtvrté za sebou a jsou na 11. místě. Severočeši v neúplné tabulce zůstávají čtrnáctí a od sestupových míst je dělí sedm bodů.

Bohemians nastoupili bez brankáře Le Gianga, kterého nahradil Bačkovský. Obránce Dostál zase nastoupil k jubilejnímu 200. ligovému zápasu. V teplické sestavě pro změnu za vykartovaného obránce Mazucha zaskočil Kňapík a zraněného nejlepšího střelce týmu Mareše vystřídal v útoku Řezníček.

První větší příležitost měli po čtvrthodině hry domácí. Po přihrávce Žitného se opřel do míče na hranici pokutového území Kodad, ale Bačkovský byl pozorný. Pražané odpověděli o chvíli později, kdy po centru Hronka z voleje přestřelil Bartek.

"Klokani" do druhé půle vystřídali Necida za Pulkraba a útočník hostující z pražské Sparty jejich hru výrazně oživil. Při první výraznější šanci po přihrávce Puškáče přestřelil, při další příležitosti musel zasáhnout bránící Knapík.

V 65. minutě se však Pulkrab přeci jen dočkal, když si naskočil na rohový kop a přesnou hlavičkou nedal Čtvrtečkovi šanci. Šlo o jeho čtvrtý ligový gól v sezoně, třetí z venkovního utkání.

Tepličtí se vrhli za možným vyrovnáním a i jim pomohlo střídání. Devět minut před koncem Žitného vystřídal Vukadinovič a srbský záložník hned vzápětí pronikl do pokutového území odkud našel centrem Kodada, a ten přesnou hlavičkou nezaváhal. Dvaadvacetiletý záložník po nedávné trefě proti Opavě vstřelil svou druhou ligovou branku v sezoně.

Teplice v nejvyšší soutěži neporazily Bohemians ve třetím duelu za sebou a vyhrály jediné z posledních 10 kol. "Klokani" v aktuálním ročníku venku získali teprve sedmý bod.

24. kolo první fotbalové ligy:

1. FC Slovácko - Baník Ostrava 2:1 (2:0)

Branky: 20. Daníček z pen., 26. Kohút - 54. vlastní Šimko. Rozhodčí: Franěk - Dobrovolný, Podaný - Machálek (video). ŽK: Divíšek, Kliment, Navrátil, Cicilia, Jurečka - Juroška, Ndefe. Bez diváků.

Sestavy:

Slovácko: Nemrava - Kalabiška (81. Reinberk), Hofmann, Šimko, Divíšek - Havlík, Daníček - Petržela (57. Jurečka), Kohút (72. Sadílek), Navrátil - Kliment (81. Cicilia). Trenér: Svědík.

Ostrava: Laštůvka - Juroška, Pokorný, Stronati, Holzer (46. Fleišman) - Fillo (88. Svozil), Jánoš, Tetour, Kuzmanovič (46. Zajíc), Ndefe (73. Sor) - Šašinka. Trenér: Daněk.

FK Teplice - Bohemians Praha 1905 1:1 (0:0)

Branky: 82. Kodad - 65. Pulkrab. Rozhodčí: Orel - Nádvorník, Caletka - Petřík (video). ŽK: Pulkrab (Bohemians). Bez diváků

Sestavy:

Teplice: Čtvrtečka - Vondrášek (68. Hyčka), Gabriel, Kňapík, Droehnle - Kodad, Jukl, T. Kučera (80. Trubač), Moulis - Žitný (81. Vukadinovič) - Řezníček (68. Macej). Trenér: R. Kučera.

Bohemians: Bačkovský - Dostál, Köstl, Bederka, Bartek - Hronek (89. Kosek), Ljovin, Květ (90. Keita), Schumacher (60. Vaníček) - Necid (46. Pulkrab), Puškáč (81. Jindřišek). Trenér: Klusáček.