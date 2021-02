Rozjeté Slovácko si upevnilo čtvrté místo. Na sněhu porazilo Teplice

Fotbalisté Slovácka zvítězili v předehrávce 19. kola první ligy nad Teplicemi 2:0. Domácí poslal do vedení ve čtvrté minutě Jan Kalabiška a pojistku přidal v 89. minutě střídající Václav Jurečka krátce poté, co byl vyloučen hostující Ruben Droehnle.

Slovácko bodovalo v sedmém ligovém duelu po sobě, z toho pošesté zvítězilo a v neúplné tabulce si upevnilo čtvrté místo. Tým z Uherského Hradiště má navíc zápas k dobru. Severočeši získali z pěti utkání v jarní sezoně jen bod a zůstali čtrnáctí.

Zápas se hrál na zmrzlém trávníku, v úvodu za stálého sněžení a za teploty minus šest stupňů. Po úvodní čtvrthodině dal sudí Machálek pokyn k odhrnutí sněhu na čarách pokutového území a po obvodu hřiště.

Teplický trenér Radim Kučera udělal oproti minulému zápasu v sestavě čtyři změny, ale než se nová defenzivní formace rozkoukala, lovil mladý gólman Čtvrtečka míč ze sítě. Kliment vyslal do brejku obránce Kalabišku, který technickým pokusem k tyči z 10 metrů s přehledem otevřel skóre.

"Ani nevím, kdo to vykombinoval. Kliment mi to pěkně posunul, byl jsem tam sám a trefil to," řekl novinářům Kalabiška, který dal svůj třetí gól v ligové sezoně.

Hosty rychle inkasovaná branka nesrazila. Ve 12. minutě se dostal do zakončení Fortelný, ale mířil těsně vedle. O chvíli později se snažil Mareš neúspěšně přelobovat Nemravu a Moulisův nepovedený centr pak jen o kousek minul břevno. "Nehráli jsme v této fázi utkání dobře. Nepokryli jsme střed hřiště a vázla u nás spolupráce v záloze," uvedl trenér domácích Martin Svědík.

Slovácko se vymanilo z teplické převahy v závěru první půle a po kombinační akci měl možnost zvýšit vedení Sadílek, jenže zblízka z úhlu přestřelil.

V úvodu druhé půle přibylo na obou stranách více nepřesností, čímž trpěla kombinace. V 60. minutě předvedl ve vápně střelu "nůžkami" hostující Moulis, ale mířil nad. O pět minut později zahodil na druhé straně vyloženou šanci Kliment, který se uvolnil přes stopera, ale pak poslal míč těsně mimo.

V 86. minutě dostal Droehnle za faul na unikajícího Kohúta rovnou červenou kartu. Domácí si závěr pohlídali a v přesile ještě přidali pojistku. Mazuch nešťastně odvrátil míč jen k Jurečkovi, který dorážkou z malého vápna nezaváhal. "Beru to na sebe. Špatně jsem to trefil a míč šel přímo na nohu soupeře," uvedl Mazuch.

Slovácko zvítězilo 2:0 stejně jako v úvodním vzájemném duelu v této sezoně v Teplicích. Doma porazilo Severočechy po čtyřech zápasech. "My máme v utkání šance, ale nedotáhneme je. Nejsme schopni vývoj otočit, což nás táhne k zemi. Druhá branka byla vyústěním situace, když jsme už hráli vabank," řekl teplický trenér Kučera.

19. kolo první fotbalové ligy:

1. FC Slovácko - FK Teplice 2:0 (1:0)

Branky: 4. Kalabiška, 89. Jurečka. Rozhodčí: Machálek - Vlček, Kotalík - Proske (video). ŽK: Reinberk, Jurečka - Mareš, T. Kučera. ČK: 86. Droehnle (Teplice). Bez diváků.

Slovácko: Nemrava - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Havlík, Sadílek (83. Šimko) - Petržela (74. Kohút), Kubala (46. Jurečka), Navrátil (90. Divíšek) - Kliment (83. Cicilia). Trenér: Svědík.

Teplice: Čtvrtečka - Vondrášek, Mazuch, Heidenreich, Droehnle - Trubač, Jukl (60. T. Kučera) - Moulis (70. Černý), Žitný, Fortelný (77. Radosta) - Mareš (70. Macej). Trenér: R. Kučera.