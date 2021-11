Slovácko - Sparta. Letenští nastoupí v šlágru kola i s uzdraveným Hložkem

Samozřejmě ne vše je v posledních dnech ve Spartě růžové. Hodně se píše o majiteli Danielu Křetínském, který majetkově vstoupil do anglického West Hamu. Čeká se tak, jaký to bude mít vliv na pražský celek. Hodně se v zahraničí spekuluje o možném přestupu letenského klenotu Adama Hložka právě ke Kladivářům. Ti jej dlouho sledují a rádi by jej získali. Anglické servery dokonce přišly se zprávou, že by to londýnský celek chtěl udělat podobně jako s Tomášem Součkem. Tedy v lednu hostování s případnou opcí na letní přestupní termín. Hammers totiž potřebují ušetřit finance na nákup středního obránce. Záleží, jak se k celé situaci postaví Sparta. Nedá se však předpokládat, že by chtěla svou oporu ztratit v půlce sezony.