Slovácko - Slavia. Sešívaní chtějí napravit venkovní ztráty na horké moravské půdě

Fortuna:Liga se přehoupla do své finální třetiny. Hraje se již jednadvacáté kolo, navíc tento ročník nebude obohacen o nadstavbovou část. A nás dnes čeká zajisté šlágr tohoto kola. Budou totiž hrát dva celky z první trojice. Před pár týdny bychom to ale dozajista neřekli. Že si pražská Slavia půjde s přehledem za obhajobou titulu, to se nejspíš i dalo čekat. Že ale před rozhodující částí sezony bude na třetím místě Slovácko, s tím nepočítali ani ti nejvěrnější fanoušci celku z Uherského Hradiště. Moravský tým však hraje skvěle a hodně hlasitě si říká o účast v pohárové Evropě. Tu hraje Slavia a po krátkém odpočinku by tak soupeř mohl mít šanci uspět.