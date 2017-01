Slovácko přišlo o klíčového hráče. Záložník Diviš se stěhuje do Jablonce

před 19 minutami

Záložník Slovácka Jaroslav Diviš se stal novou posilou Jablonce. Podepsal smlouvu na tři roky.

Jablonec nad Nisou - Fotbalisty Jablonce posílí Jaroslav Diviš. Třicetiletý ofenzivní záložník či útočník přestoupil ze Slovácka, kde patřil ke klíčovým hráčům. Na severu Čech podepsal smlouvu na tři roky.

"Je to především rychlostní typ hráče. Má čich na góly a umí je střílet i připravovat," řekl k první posile jabloneckého týmu hlavní trenér Zdeněk Klucký. "Jablonecký klub projevil zájem již v průběhu podzimu. Oba kluby se na úrovni majitelů dohodly na podmínkách přestupu. Děkujeme Jardovi za odvedenou práci ve Slovácku a přejeme mu hodně štěstí v novém působišti," uvedl ředitel Slovácka Petr Pojezný.

Diviš je odchovancem Slovácka. Prošel i Vítkovicemi, Libercem a Senicí. V zimě 2014 se vrátil do Slovácka a zařadil se mezi klíčové postavy. V minulé sezoně nastřílel z postu pravého záložníka devět branek, v tomto ročníku se trefil třikrát, z toho dva góly dal Spartě. Celkem v lize nasbíral 96 zápasů a 19 gólů.

Pro přestup do Jablonce se rozhodl i proto, že odtamtud pochází jeho manželka. "Teď navíc čekáme přírůstek do rodiny, takže jsem rád, že se oba kluby dohodly. Na Slovácko budu vzpomínat určitě jen v dobrém. Nakoukl jsem zde do profesionálního fotbalu a po návratu ze slovenské Senice jsem zde prožil tři povedené roky," řekl Diviš.

