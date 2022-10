Slavný návrat Vrby do Baníku skončil fiaskem. Do Ostravy teď zřejmě zamíří Hapal

V květnu to vypadalo jako oboustranně výhodné spojení: renomovaný a úspěchy ověnčený Pavel Vrba se vrátil do fotbalového Baníku Ostrava, ve kterém jako kouč začínal. Ambiciózní tým měl nasměrovat k účasti v pohárech, domácí prostředí a plná podpora vedení či fanoušků ho naopak měla vrátit do trenérské pohody. Nestalo se, spolupráce vydržela pouhý tucet zápasů. A skončila tristně.

Mnozí odborníci Baníku s Vrbou předpovídali útok na poháry. Realita po jedenáctém kole Fortuna:Ligy je ovšem taková, že Ostrava živoří na čtrnáctém místě tabulky. Nic na to nezměnila ani víkendová remíza Baníku v Liberci, o osudu osmapadesátiletého kouče už mělo být rozhodnuto před tímto duelem. Proč tedy na první pohled logické spojení nevyšlo? Podle několika zdrojů se na výsledcích i celkové atmosféře v klubu negativně podepsala mimo jiné psychická nepohoda, které se Vrba nedokázal zbavit ani v Ostravě. Už během jeho předchozího angažmá na Spartě prosakovaly informace, že kouč špatně snáší tlak spojený s pozicí hlavního trenéra, o čemž svědčily i jeho opakované popuzené reakce v rozhovorech s médii. V prvním ligovém utkání Baníku vypadal odevzdaně, když po matném výkonu se Sigmou říkal, že o moc lepší to asi nebude. Jindy se u pomezní čáry vztekal na rozhodčí, v Jablonci dokonce hodil na tribunu plastovou láhev, naštěstí pouze do prostoru, kde nikdo neseděl. "Na Pavlovi je až příliš vidět, co prožívá uvnitř. Ať je to zklamání, nebo radost, někdy až euforie. Nedokáže to skrývat," popisoval kouč František Komňacký svého bývalého kolegu z Bazalů. Zároveň potvrdil, že psychická stránka a vyrovnanost jsou u trenéra velmi důležité. Především při působení směrem dovnitř kabiny. Vrbovi zřejmě neprospělo ani to, že v Ostravě neměl k ruce svůj tým, na který byl zvyklý - asistenty Martina Ticháčka a Zdeňka Bečku. Spolu strávili celkem šest sezon v Plzni, Ludogorci a Spartě, kvůli údajné opotřebovanosti se však jejich cesty v létě rozdělily. Zvrátit výsledky i atmosféru v klubu mají nyní dva muži: bývalý brankář Luděk Mikloško, který v minulém týdnu převzal do gesce sportovní úsek a od kterého si v Ostravě hodně slibují. Mezi jeho první povinnosti bude patřit obsazení postu hlavního trenéra. Tím by se podle informací Aktuálně.cz měl stát Pavel Hapal, který naposledy vedl slovenskou reprezentaci.