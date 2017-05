Se Spartou to nebyla taková euforie, srovnal mistrovské oslavy Hušbauer

před 1 hodinou

Josef Hušbauer slavil před třemi lety titul se Spartou, v sobotu se radoval se Slavií. "Se Spartou nebyla taková euforie, jako když to slavíte v posledním kole před vlastními fanoušky," řekl novinářům na tiskové konferenci.

Praha - Záložník Josef Hušbauer nechtěl během dnešních oslav ligového primátu se Slavií srovnávat jeho hodnotu s titulem, který vybojoval před třemi lety se Spartou. Po vítězství nad Brnem 4:0, které "sešívaným" definitivně zajistilo vítězství v domácí soutěži, však zažívá větší emoce. Když před rokem a půl přicházel do Slavie, nikdo by podle něho nečekal, že se může podobná věc podařit.

"Abych řekl pravdu, tak se Spartou byl ten titul takový, že jsme to slavili tři kola před koncem. Navíc ne na hřišti. Nebyla taková euforie, jako když to slavíte v posledním kole před vlastními fanoušky," řekl novinářům na tiskové konferenci. Vybojovat titul v posledním kole před domácími fanoušky podle něho znamená zdaleka větší emoce.

Hušbauer poděkoval týmu, že situaci zvládl. "Když jsem přišel, nikdo by nečekal, že bychom za rok a půl mohli vyhrát titul. Musím poděkovat klukům," řekl. Cesta však podle něj nekončí, protože titul znamená kvalifikaci o Ligu mistrů. "I když jsme v té mistrovské části, tak ty týmy mají kvalitu," řekl. Doufá, že Slavia dobře doplní po plánovaných odchodech záložníka Antonína Baráka a obránce Michaela Lüftnera. "Věřím, že budeme silní a Evropu uhrajeme," dodal.

Sedmadvacetiletý záložník byl během celé sezony klíčovou postavou slávistické zálohy. V posledních kolech na něm hra stála ještě více kvůli tomu, že patřil mezi nejzkušenější hráče. "Je pravda, že jsem asi jeden z mála, kdo o ten titul hrál. Ale já viděl na klukách, že posledních pět kol, kdy se říkalo, že se nám moc nedaří, že chceme. Byla tam velká touha to dokázat a vyhrát," řekl.

Nevadilo mu ani to, že poslední duel musela Slavia odehrát na pražském Strahově místo stadionu v Edenu kvůli koncertům, které byly v aréně nasmlouvané. "I když jsme nebyli v Edenu, lidi vytvořili výbornou atmosféru," řekl. Pochvaloval si mimo jiné to, že hráči se mohli přes atletickou dráhu víc rozběhnout k fanouškům při oslavách branek. "Je to bomba, ale Eden je Eden. Věřím, že se nám bude dařit i v Edenu," dodal.

