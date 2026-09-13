Slávistický Polák si dál podrobuje ligu. Pražané v Teplicích přežili i blackout

Fotbalisté Slavie v 8. kole první ligy zvítězili 2:0 v Teplicích a vrátili se do čela tabulky o bod před Liberec. Ve 20. minutě dal pátý gól v ročníku záložník Wiktor Nowak a v závěru si vstřelil vlastní branku Oskars Vientiess. Obhájci titulu vyhráli potřetí za sebou a zůstávají posledním neporaženým týmem soutěže. Severočeši nebodovali po předchozích dvou triumfech a patří jim osmá příčka.
Slavia se vrátila na vítěznou vlnu po čtvrteční domácí porážce 2:3 s Lens v úvodním kole Ligy mistrů. Pražané prohráli jediné z posledních 24 vzájemných ligových utkání, v Teplicích zvítězili podruhé za sebou.
Na Stínadlech se mohlo změnit skóre hned v úvodu, Chorý po Chytilově centru sám před bránou netrefil míč čistě. Na druhé straně zakombinovali Čermák s Pulkrabem a prvně jmenovaný z voleje těsně přestřelil.
Hosté byli v ofenzivě nebezpečnější a do vedení šli ve 20. minutě. Nowak dostal v pokutovém území příliš času i prostoru a nachystal si míč k nechytatelné ráně pod břevno. Polský záložník se trefil popáté v ročníku a dotáhl se na nejlepšího střelce soutěže Šuberta z Mladé Boleslavi.
V teplické bráně nastoupil poprvé v ligové sezoně Lichtenberg, jenž si v úvodním dějství připsal hned pět zákroků. V závěru poločasu si poradil s Ayaosiho a Nowakovou střelou zpoza vápna a uspěl i tváří v tvář proti Chytilovi, který postupoval z pravé strany sám na mladého gólmana.
Po změně stran už 13 tisíc diváků na stadionu za vydatného deště sledovalo opatrnější fotbal. V 54. minutě někteří domácí fanoušci slavili vyrovnávací gól, Pulkrab ale rozvlnil jen boční síť.
V 65. minutě na Stínadlech zhaslo osvětlení a sudí Berka poslal obě mužstva do kabin. Fanoušci si dvacetiminutové čekání na opětovné zahájení hry zkrátili světélkujícími mobily, "kotel" Slavie ve tmě odpálil pyrotechniku.
Záhy přišlo další překvapení, když vedle stadionu za nejnižší severní tribunou spustil ohňostroj, který teplickým fanouškům nepovolila před utkáním policie. Na hřišti se toho však příliš zajímavého nedělo a duel plynul bez gólových šancí.
Nejlepší ofenziva soutěže (23 gólů) přidala pojistku v 82. minutě, kdy si Vientiess ve skluzu srazil do vlastní sítě Ayaosiho střílený centr. V závěru favorit kontroloval náskok a s přehledem si došel pro třetí venkovní vítězství v ligové sezoně, navíc opět s čistým kontem.
8. kolo první fotbalové ligy:
FK Teplice - Slavia Praha 0:2 (0:1)
Branky: 20. Nowak, 82. vlastní Vientiess. Rozhodčí: Berka - M. Vlček, Slavíček - Kvítek (video). ŽK: Vientiess, Fortelný, Zlatohlávek, L. Mareček, Frťala (trenér) - Isife, Nowak. Diváci: 13.078.
Teplice: Lichtenberg - Švanda (74. Badamosi), Vientiess, Večerka, Riznič - L. Mareček, Fortelný (79. D. Mareček) - Radosta, Čermák (56. Jukl), Hopi (46. Auta) - Pulkrab (56. Zlatohlávek). Trenér: Frťala.
Slavia: Markovič - Konečný, T. Vlček, Chaloupek - Isife (46. Schranz), Nowak, Kačor (83. Diakité), Jurásek (79. Kubiak) - Chytil (46. Šturm), Ayaosi (90.+3 Kolísek) - Chorý. Trenér: Trpišovský.
Tabulka:
1.
Slavia
8
6
2
0
23:5
20
2.
Liberec
8
6
1
1
13:4
19
3.
Olomouc
8
5
1
2
16:10
16
4.
Zbrojovka Brno
8
5
1
2
12:10
16
5.
Mladá Boleslav
7
4
2
1
15:9
14
6.
Hradec Králové
8
4
2
2
8:7
14
7.
Jablonec nad Nisou
8
4
1
3
10:8
13
8.
Teplice
8
4
1
3
15:15
13
9.
Sparta
8
4
0
4
15:12
12
10.
Plzeň
8
2
4
2
16:15
10
11.
Bohemians 1905
7
2
3
2
8:9
9
12.
Ostrava
8
3
0
5
5:15
9
13.
Pardubice
8
1
2
5
7:13
5
14.
Artis Brno
8
1
1
6
7:18
4
15.
Slovácko
8
0
3
5
5:14
3
16.
Zlín
8
0
0
8
7:18
0
Pavel povede českou delegaci na příští summit NATO. Babiš tentokrát kývl
V čele české delegace na příštím summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Tiraně bude prezident Petr Pavel. Uvedla to dnes Česká televize s odkazem na vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO). Předseda vlády už v červenci uvedl, že nemá problém s tím, aby Pavel na příští alianční summit jel. O letošní složení delegace na summit do Ankary se vedl několikaměsíční spor.
Emotivní červená i sporný gól. Oslabené City díky Haalandovi vyloupilo Old Trafford
Fotbalisté Manchesteru City v anglické lize navzdory dlouhému oslabení porazili městské rivaly United 1:0 a zůstali stoprocentní i po 4. kole. Zápas rozhodl Erling Haaland, jenž dal devátý ligový gól do sítě Manchesteru United a stal se nejlepším střelcem manchesterských derby v Premier League. Překonal osmigólové Sergia Agüera a Waynea Rooneyho.
ŽIVĚ Ukrajinské drony zasáhly ruské petrochemické závody. Moskva hlásí mrtvé a raněné
Nejméně dva mrtvé a šest raněných si vyžádal nálet ukrajinských dronů na Nižněkamsk, informoval starosta města v ruském Tatarstánu. Celkem bylo podle úřadů v regionu zraněno 12 lidí. Terčem náletu se podle serveru Ukrajinska pravda staly místní petrochemické závody. Ukrajinské drony zapálily také další rafinérii, ve Slavjansku na jihu evropského Ruska, tvrdí ukrajinská rozvědka.
„Klauni a impotenti.“ Ruský exdiplomat vyzval Evropu, ať použije jaderný scénář
Do hlubin ruské vrcholné politiky vidí Boris Bondarev jako nikdo jiný. Coby diplomat v ní totiž do roku 2022 působil, než na protest proti válce odešel. V rozhovoru pro Aktuálně.cz popisuje, proč Moskva nebere Evropu jako partnera k vyjednávání, jaký druh klauna jsou někteří světoví lídři i to, zda je možné donutit Putina k ústupkům. Exdiplomat také řekl, jak by měl Západ odpovědět na ruský tlak.
ŽIVĚ V Hormuzském průlivu byla zasažena loď. Írán hlásí jednu oběť
V Hormuzském průlivu byla v neděli nad ránem zasažena íránská obchodní loď, uvedly íránské úřady podle agentur. Jeden člověk zemřel, další tři utrpěli zranění. Televize Al-Džazíra informovala, že Írán z útoku obvinil Spojené státy.