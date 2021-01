Slávistická ruka před klíčovou penaltou? Nenašli jsme jasný důkaz, prohlásil sudí

Útočník fotbalové Slavie Jan Kuchta si nebyl vědom, že by před faulem na jeho osobu a klíčovou penaltou zasáhl míč rukou. Pražané z pokutového kopu rychle zareagovali na gól Olomouce, srovnali v sobotním zápase 15. ligového kola na 1:1 a zahájili obrat vedoucí k vítězství 3:1.

Slávisté v úvodním jarním kole od 15. minuty prohrávali po gólu Radima Breiteho, ale hned za čtyři minuty srovnal z penalty Ondřej Kúdela. Rozhodčí Ondřej Berka odpískal pokutový kop za faul Lukáše Greššáka na Kuchtu, který si předtím ve vápně zpracovával míč, a podle některých záběrů se zdálo, že balon trefil jeho ruku.

"Ze strany přiletěl balon, já jsem si ho zpracovával do těla. Necítil jsem nějakou ruku, myslím, že to bylo do boku," popisoval Kuchat.

"Bylo to v rychlém sledu. Dal jsem si to trochu dál od nohy, přišel tam hráč Greššák a odrazil mě. Myslím, že jasná penalta," doplnil čtyřiadvacetiletý útočník.

Situace se dlouho přezkoumávala a podle videorozhodčího Jiřího Adama sudí nenašli záběr, který by stoprocentně potvrdil, že šlo o ruku.

"Jsou tam dvě hlediska. Podle úpravy pravidel z léta pokud hráč zahraje rukou, ač neúmyslně, a přímo vstřelí branku nebo vytvoří brankovou příležitost, tak se musí pískat. Ovšem tohle ta situace nebyla," prohlásil Adam v rozhovoru pro O2 TV. "Hráč nevytvořil brankovou příležitost, ale byl faulovaný na pokutový kop," podotkl.

"Nemůžeme jednat na základě domněnek. Podle zadní kamery se pravděpodobně o ruku jednat mohlo, ale i nemuselo. Reverzní kamera nám ovšem prokázala opak. S největší pravděpodobností se míč ruky nedotkl. Neexistuje podle nás jasný důkaz, že by se dotkl," mínil Adam.

Zatímco k první brance Slavie přispěl Kuchta tím, že vybojoval penaltu, další dva góly dal sám. Dvakrát v jednom ligovém utkání skóroval podruhé v sezoně a celkově počtvrté.

"Ten hattrick mi asi není přáno dát. Ale jsem rád, že jsem dal aspoň ty dva góly. Pomohl jsem mančaftu zase úplně jinak než tím poctivým běhavým výkonem. Dnes mě to odměnilo, že jsem dal aspoň dvě branky," pochvaloval si Kuchta.

Poprvé se prosadil v 39. minutě, kdy dorazil neproměněnou penaltu. "Spadl mi obrovský kámen ze srdce, protože jsem to nechtěl týmu pokazit. Vybral jsem si špatnou stranu, zaplaťpánbůh to brankář vyrazil ke mně," oddechl si střelec Slavie.

"Věřil jsem si, že penaltu proměním. V kabině mi kluci řekli, že jsem útočník, že chtějí, abych dával branky. Ale Kúdy (střelec první penalty Ondřej Kúdela) to trefuje úplně s přehledem a myslím si, že exekutora měnit nebudeme," prohlásil Kuchta, který poté v 61. minutě přidal z dorážky zblízka pojistku.

Pochvaloval si, že Slavia vítězně vstoupila do jarní sezony, přestože prožila složitou přípravu. Pražané měli 22 osob nakažených koronavirem a neodehráli žádný přípravný zápas. Výhrou si obhájce trofeje pojistil vedení v tabulce.

"Zápasu jsme se nebáli. Věděli jsme, co nás potkalo, ale nechtěli jsme na to myslet. Na to, co jsme prožili v přípravě, to tak hrozné nebylo. Tohle vítězství nám hodně pomůže. Zase jsme najeli na vítěznou vlnu z minulého roku a budeme se snažit v tom pokračovat," slíbil Kuchta.