Přeskočit na obsah
Benative
15. 12. Radana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Česká liga

Slávisté v přestřelce porazili Jablonec, s jasným náskokem přezimují v čele tabulky

ČTK,Sport

Fotbalisté Slavie v 19. kole první ligy přestříleli doma Jablonec 4:3. Obhájce titulu z Edenu zůstal jediným neporaženým týmem soutěže a v čele neúplné tabulky má osmibodový náskok před druhou Spartou, kterou čeká nedělní duel s Libercem.

Radost slávistů v zápase s Jabloncem
Radost slávistů v zápase s JabloncemFoto: Profimedia
Reklama

Pražané třikrát vedli, hosté třikrát dokázali srovnat. Vítězný gól si v 71. minutě druhou trefou v zápase připsal Tomáš Chorý, který se s devíti brankami dotáhl v čele tabulky střelců na olomouckého Daniela Vašulína.

Slavia doma v lize porazila Jablonec podeváté za sebou. Na svém stadionu v nejvyšší soutěži inkasovala třikrát v jednom utkání poprvé od května, kdy zdolala Plzeň rovněž 4:3. Jablonec prohrál podruhé z posledních pěti kol, v tabulce je třetí o dva body za Spartou.

Po úterní porážce 0:3 na stadionu Tottenhamu v Lize mistrů udělal trenér Slavie Trpišovský tři změny v základní sestavě.

Mezi trojicí nových hráčů v zahajovací jedenáctce byl i záložník Zafeiris, který nastoupil ke svému poslednímu utkání v červenobílém dresu. V zimě odejde do PAOK Soluň, jehož je od léta kmenovým hráčem a v Edenu hostoval.

Reklama
Reklama

Domácí se hned od začátku chopili role favorita a vydařený vstup do utkání korunovali v 10. minutě. Chorý vypíchl špatnou rozehrávku jabloneckého kapitána Tekijaškého, zdálky napřáhl Provod a přesnou střelou k tyči si připsal čtvrtý gól v ligové sezoně.

Severočeši se pak marně domáhali penalty za Chorého zákrok na Růska. Český reprezentant v domácím dresu na opačné straně protáhl brankáře Hanuše nebezpečnou střelou.

Míč do sítě poté poslal hlavičkující Chytil, ale v ofsajdu stojící Chorý brankáře ovlivnil, a tak gól neplatil.

Hosté hned z prvního rohu a úvodní střely na branku udeřili. Růsek ve 34. minutě prodloužil na zadní tyč a Tekijaški prakticky z čáry doklepl svým tělem míč za čáru. Na podzim skóroval v lize podruhé.

Reklama
Reklama

Slávisté si vzali po čtyřech minutách vedení zpět. Cedidla srazil ve vzdušném souboji Vlčka a sudí Beneš nařídil penaltu. Míč si nejprve vzal Zafeiris, ale pak ho odevzdal Chorému. Reprezentační útočník se z pokutového kopu nemýlil.

Hosté ve druhé minutě nastavení první půle podruhé vyrovnali. Zorvan si otevřel střelecký účet v ligové sezoně, když zaskočil Staňka z přímého kopu střelou do středu branky. Gólman nejprve udělal úkrok do strany a na pokus pak už nestačil zareagovat.

Související

Hned po přestávce přestřelka pokračovala. Chaloupek v 55. minutě po spolupráci stoperů s Vlčkem zajistil Slavii potřetí vedení.

Jablonec po inkasované brance vystřídal a Jawo po 43 sekundách pobytu na trávníku potřetí vyrovnal. Obral o míč Vlčka a sólo proměnil svou sedmou trefou v ligovém ročníku.

Reklama
Reklama

V 71. minutě pak rozhodl Chorý. Domácí využili ošetřování jabloneckého zadáka Innocentiho, Holešův přesný pas si našel urostlý útočník a hlavičkou poslal míč do sítě.

Slavia potvrdila, že má nejlepší ofenzivu v soutěži, dala už 41 branek. Jen o jednu trefu zaostala za listopadovým nejgólovějším zápasem ligové sezony v Plzni, kde zvítězila 5:3.

Fotbalová Chance Liga - 19. kolo:

Slavia Praha - FK Jablonec 4:3 (2:2)

Reklama
Reklama

Branky: 38. z pen. a 71. Chorý, 10. Provod, 55. Chaloupek - 34. Tekijaški, 45.+2 Zorvan, 57. Jawo. Rozhodčí: J. Beneš - Zoufalý, A. Beneš - Orel (video). ŽK: Zafeiris - Innocenti, Jawo, Cedidla. Diváci: 17.909.

Slavia: Staněk - Holeš, Vlček, Chaloupek - Douděra (90.+5 Ogbu), Moses, Zafeiris (73. Kušej), Sanyang (73. Bořil) - Chytil (73. Cham), Provod - Chorý (86. Schranz). Trenér: Trpišovský.

Jablonec: Hanuš - Pantalon (78. Souček), Tekijaški, Innocenti - Cedidla, Zorvan, Sedláček (87. Suchan), Čanturišvili - Alégué (78. Malenšek), Chramosta (56. Jawo) - Růsek (78. Puškáč). Trenér: Kozel.

Tabulka:

Reklama
Reklama

1.

Slavia

19

13

6

0

41:16

45

2.

Sparta

18

11

4

3

33:21

37

3.

Jablonec nad Nisou

19

10

5

4

27:20

35

4.

Liberec

18

8

6

4

31:17

30

5.

Plzeň

18

8

5

5

33:26

29

6.

Karviná

18

9

2

7

31:30

29

7.

Olomouc

18

7

6

5

18:12

27

8.

Hradec Králové

19

7

6

6

30:26

27

9.

Zlín

18

6

5

7

21:24

23

10.

Teplice

19

5

6

8

20:25

21

11.

Pardubice

19

5

6

8

25:34

21

12.

Bohemians 1905

18

5

4

9

14:21

19

13.

Mladá Boleslav

19

4

5

10

27:41

17

14.

Dukla

18

2

8

8

14:25

14

15.

Ostrava

19

3

5

11

12:25

14

16.

Slovácko

19

3

5

11

11:25

14

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Fotbal - Chance liga 2025/26 - Sparta - Plzeň (v bílém)
Fotbal - Chance liga 2025/26 - Sparta - Plzeň (v bílém)
Fotbal - Chance liga 2025/26 - Sparta - Plzeň (v bílém)

Bičík: Sparta? Hrůzné zjištění. A gól jde jasně za Vindahlem, i když ho Priske hájí

„Spartu především doma ženou fanoušci, chce soupeře co nejrychleji pokořit, buší do něj. Ale nevychází to, poslední dobou teda vůbec. V obraně pak vznikají mezery. Stačí připomenout, že jedenáctkrát inkasovala jako první. Hrůzné zjištění,“ říká bývalý brankář David Bičík v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění v české fotbalové lize.

Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy visits Berlin
Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy visits Berlin
Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy visits Berlin

ŽIVĚPevnost Berlín: Na 3600 policistů střežilo klíčové jednání o míru na Ukrajině

Ukrajinská a americká delegace dnes v sídle německého kancléře v Berlíně jednaly o ukončení války na Ukrajině. Spojené státy zastupovali zmocněnec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner, v první hodině se jednání v čele ukrajinských vyjednavačů účastnil prezident Volodymyr Zelenskyj. Krátce po jeho odchodu ukrajinská prezidentská kancelář uvedla, že rozhovory skončily.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama