Slávisté v přestřelce porazili Jablonec, s jasným náskokem přezimují v čele tabulky

Fotbalisté Slavie v 19. kole první ligy přestříleli doma Jablonec 4:3. Obhájce titulu z Edenu zůstal jediným neporaženým týmem soutěže a v čele neúplné tabulky má osmibodový náskok před druhou Spartou, kterou čeká nedělní duel s Libercem.
Pražané třikrát vedli, hosté třikrát dokázali srovnat. Vítězný gól si v 71. minutě druhou trefou v zápase připsal Tomáš Chorý, který se s devíti brankami dotáhl v čele tabulky střelců na olomouckého Daniela Vašulína.
Slavia doma v lize porazila Jablonec podeváté za sebou. Na svém stadionu v nejvyšší soutěži inkasovala třikrát v jednom utkání poprvé od května, kdy zdolala Plzeň rovněž 4:3. Jablonec prohrál podruhé z posledních pěti kol, v tabulce je třetí o dva body za Spartou.
Po úterní porážce 0:3 na stadionu Tottenhamu v Lize mistrů udělal trenér Slavie Trpišovský tři změny v základní sestavě.
Mezi trojicí nových hráčů v zahajovací jedenáctce byl i záložník Zafeiris, který nastoupil ke svému poslednímu utkání v červenobílém dresu. V zimě odejde do PAOK Soluň, jehož je od léta kmenovým hráčem a v Edenu hostoval.
Domácí se hned od začátku chopili role favorita a vydařený vstup do utkání korunovali v 10. minutě. Chorý vypíchl špatnou rozehrávku jabloneckého kapitána Tekijaškého, zdálky napřáhl Provod a přesnou střelou k tyči si připsal čtvrtý gól v ligové sezoně.
Severočeši se pak marně domáhali penalty za Chorého zákrok na Růska. Český reprezentant v domácím dresu na opačné straně protáhl brankáře Hanuše nebezpečnou střelou.
Míč do sítě poté poslal hlavičkující Chytil, ale v ofsajdu stojící Chorý brankáře ovlivnil, a tak gól neplatil.
Hosté hned z prvního rohu a úvodní střely na branku udeřili. Růsek ve 34. minutě prodloužil na zadní tyč a Tekijaški prakticky z čáry doklepl svým tělem míč za čáru. Na podzim skóroval v lize podruhé.
Slávisté si vzali po čtyřech minutách vedení zpět. Cedidla srazil ve vzdušném souboji Vlčka a sudí Beneš nařídil penaltu. Míč si nejprve vzal Zafeiris, ale pak ho odevzdal Chorému. Reprezentační útočník se z pokutového kopu nemýlil.
Hosté ve druhé minutě nastavení první půle podruhé vyrovnali. Zorvan si otevřel střelecký účet v ligové sezoně, když zaskočil Staňka z přímého kopu střelou do středu branky. Gólman nejprve udělal úkrok do strany a na pokus pak už nestačil zareagovat.
Hned po přestávce přestřelka pokračovala. Chaloupek v 55. minutě po spolupráci stoperů s Vlčkem zajistil Slavii potřetí vedení.
Jablonec po inkasované brance vystřídal a Jawo po 43 sekundách pobytu na trávníku potřetí vyrovnal. Obral o míč Vlčka a sólo proměnil svou sedmou trefou v ligovém ročníku.
V 71. minutě pak rozhodl Chorý. Domácí využili ošetřování jabloneckého zadáka Innocentiho, Holešův přesný pas si našel urostlý útočník a hlavičkou poslal míč do sítě.
Slavia potvrdila, že má nejlepší ofenzivu v soutěži, dala už 41 branek. Jen o jednu trefu zaostala za listopadovým nejgólovějším zápasem ligové sezony v Plzni, kde zvítězila 5:3.
Fotbalová Chance Liga - 19. kolo:
Slavia Praha - FK Jablonec 4:3 (2:2)
Branky: 38. z pen. a 71. Chorý, 10. Provod, 55. Chaloupek - 34. Tekijaški, 45.+2 Zorvan, 57. Jawo. Rozhodčí: J. Beneš - Zoufalý, A. Beneš - Orel (video). ŽK: Zafeiris - Innocenti, Jawo, Cedidla. Diváci: 17.909.
Slavia: Staněk - Holeš, Vlček, Chaloupek - Douděra (90.+5 Ogbu), Moses, Zafeiris (73. Kušej), Sanyang (73. Bořil) - Chytil (73. Cham), Provod - Chorý (86. Schranz). Trenér: Trpišovský.
Jablonec: Hanuš - Pantalon (78. Souček), Tekijaški, Innocenti - Cedidla, Zorvan, Sedláček (87. Suchan), Čanturišvili - Alégué (78. Malenšek), Chramosta (56. Jawo) - Růsek (78. Puškáč). Trenér: Kozel.
Tabulka:
1.
Slavia
19
13
6
0
41:16
45
2.
Sparta
18
11
4
3
33:21
37
3.
Jablonec nad Nisou
19
10
5
4
27:20
35
4.
Liberec
18
8
6
4
31:17
30
5.
Plzeň
18
8
5
5
33:26
29
6.
Karviná
18
9
2
7
31:30
29
7.
Olomouc
18
7
6
5
18:12
27
8.
Hradec Králové
19
7
6
6
30:26
27
9.
Zlín
18
6
5
7
21:24
23
10.
Teplice
19
5
6
8
20:25
21
11.
Pardubice
19
5
6
8
25:34
21
12.
Bohemians 1905
18
5
4
9
14:21
19
13.
Mladá Boleslav
19
4
5
10
27:41
17
14.
Dukla
18
2
8
8
14:25
14
15.
Ostrava
19
3
5
11
12:25
14
16.
Slovácko
19
3
5
11
11:25
14
