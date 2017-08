Slávisté chystají hostování: Van Kessel míří do třetiligového Oxfordu, Tecl do Jablonce

AKTUALIZOVÁNO před 3 hodinami

Fotbalová Slavia zužuje kádr o Stanislava Tecla, který bude hostovat v Jablonci. Gino van Kessel už hostoval v Poznani, teď má namířeno do Oxfordu.

Praha - Začínají se vyjasňovat v osudech dvou fotbalistů pražské Slavie. Gino van Kessel zamíří takřka jistě na hostování do týmu Oxford United, Stanislav Tecl půjde do Jablonce, kde už působil. Potvrdily to zdroje blízké jednáním.

Gino Van Kessel, nizozemský fotbalista, který reprezentuje karibské Curacao, přišel do Edenu loni v létě, kdy ho červenobílí koupili z Trenčína za zhruba 40 milionů korun. Naskočil v dresu Slavie do 14 soutěžních utkání, v nichž zaznamenal 4 branky, ale nezapadl do kolektivu, ani do herního stylu týmu.

Poté, co Slavii po trenéru Uhrinovi převzal Jaroslav Šilhavý, vypadl Van Kessel ze sestavy. A záhy zamířil do Lechie Gdaňsk, kde pak odehrál pouhá 3 utkání s 1 vstřelenou brankou.

Už se zdálo, že zamíří do Zlína, kde o něj intenzivně stáli. Gino van Kessel, respektive jeho otec, který ho v jednáních zastupuje, nejprve lavíroval, pak souhlasil a nakonec včera směrem do Zlína všechno zrušil.

Gino van Kessel, který před nedávnem na letním americkém Gold Cupu reprezentoval Curacao, by nyní měl zamířit do týmu Oxford United, který hraje League One, což je třetí nejvyšší soutěž v Anglii.

Tecla čeká návrat pod Ještěd

Stanislav Tecl, který přišel do Slavie letos v zimě z Jablonce zhruba za 15 milionů korun se teď po sedmi měsících právě do Jablonce vrací, tentokrát na hostování, aby si udržel herní praxi.

Na jaře za Slavii naskočil v 11 ligových zápasech, dvě branky vstřelil v utkání s Brnem, ve kterém Slavia v posledním kole získala mistrovský titul.

Také o Tecla projevovali zájem ve Zlíně, i tady dostala přednost jiná varianta. Sám Tecl výrazně preferoval nabídku Jablonce, především z rodinných důvodů.

"Nedostával by v této sezoně tolik herního prostoru, proto odchází na hostování. Prostředí v Jablonci velmi dobře zná, proto věříme, že se mu bude dařit podobně jako například v posledním zápase minulé sezony, při kterém pomohl Slavii k získání titulu," uvedl pro web Slavie její tiskový mluvčí Michal Býček.

Do Edenu naopak míří krajní bek Sobol

Zatímco s hostováními směrem ven Slavia finišuje, jeden příchod už je hotový. V Edenu včera oficiálně oznámili angažmá krajního obránce Eduarda Sobola. Dvaadvacetiletý ukrajinský reprezentant úspěšně prošel zdravotními testy a bude v týmu úřadujícího českého mistra rok hostovat ze Šachtaru Doněck.

"Chtěl jsem vyzkoušet svou sílu v Evropě a jsem rád, že přišla taková možnost, jako je Slavia. Je to velmi silný tým, kde se můžu jako fotbalista dále vyvíjet," uvedl pro klubový web Sobol, který už s novým týmem trénoval.

"Zázemí, tréninková hřiště, trenérský štáb i hráči, všechno je tu na velmi vysoké úrovni. Poprvé jsem viděl stadion zevnitř. Když se tribuny zaplní fanoušky, bude to pohádka. Jako na divadle. Když jsem mluvil s ostatními hráči, říkali, že fanoušci skvěle fandí," dodal Sobol, který má na kontě šest startů za ukrajinskou reprezentaci.