Slavii spasil v Jablonci Douděra, díky jeho nádherné střele v čase 90:00 bere bod

Domácí poslal v 29. minutě do vedení lídr pořadí kanonýrů Jan Chramosta, přesně s vypršením základní hrací doby srovnal David Douděra.
Obhájce titulu po úvodním nerozhodném výsledku s Hradcem Králové podruhé v sezoně nejvyšší soutěže ztratil body a v neděli může přijít o vedení v tabulce.
Oba soupeři udrželi neporazitelnost v ligovém ročníku. Jablonec obral o body i třetího z favoritů po Spartě a Plzni, s nimiž rovněž remizoval 1:1.
Severočeši neprohráli se Slavií podruhé za sebou, na konci minulé sezony ji přestříleli 3:2.
5. kolo první fotbalové ligy:
FK Jablonec - Slavia Praha 1:1 (1:0)
Branky: 29. Chramosta - 90.+1 Douděra. Rozhodčí: Rouček - Kříž, A. Beneš - Adam (video). ŽK: Martinec, Alégué, Jawo, Nebyla, Hanuš, Čanturišvili, Fortelný, Kozel (trenér) - Ogbu, Holeš, Bořil, Douděra. Diváci: 5500 (vyprodáno).
Jablonec: Hanuš - Martinec, Tekijaški, Novák - Cedidla, Beran, Nebyla (90.+2 Fortelný), Čanturišvili (90.+2 Innocenti) - Alégué (65. Suchan), Chramosta (65. Souček) - Jawo (74. Puškáč). Trenér: Kozel.
Slavia: Staněk - Holeš, Ogbu (33. Fully), Zima (33. Chaloupek) - Douděra, Oscar, Moses (73. Teah), Bořil (61. Vorlický) - Kušej, Provod - Schranz (61. Chytil). Trenér: Trpišovský.
Tabulka:
|1.
|Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|11
|2.
|Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|3.
|Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|4.
|Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|5.
|Jablonec nad Nisou
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|7.
|Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|8.
|Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|9.
|Plzeň
|4
|1
|2
|1
|7:5
|5
|10.
|Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|11.
|Mladá Boleslav
|4
|1
|1
|2
|10:11
|4
|12.
|Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|3
|13.
|Bohemians 1905
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|14.
|Hradec Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15.
|Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16.
|Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1