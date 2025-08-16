Česká liga

Slavii spasil v Jablonci Douděra, díky jeho nádherné střele v čase 90:00 bere bod

Fotbalisté pražské Slavie v 5. kole první ligy jen remizovali v Jablonci 1:1.
David Douděra
David Douděra | Foto: Milan Kammermayer

Domácí poslal v 29. minutě do vedení lídr pořadí kanonýrů Jan Chramosta, přesně s vypršením základní hrací doby srovnal David Douděra.

Obhájce titulu po úvodním nerozhodném výsledku s Hradcem Králové podruhé v sezoně nejvyšší soutěže ztratil body a v neděli může přijít o vedení v tabulce. 

Oba soupeři udrželi neporazitelnost v ligovém ročníku. Jablonec obral o body i třetího z favoritů po Spartě a Plzni, s nimiž rovněž remizoval 1:1.

Severočeši neprohráli se Slavií podruhé za sebou, na konci minulé sezony ji přestříleli 3:2.

5. kolo první fotbalové ligy:

FK Jablonec - Slavia Praha 1:1 (1:0)

Branky: 29. Chramosta - 90.+1 Douděra. Rozhodčí: Rouček - Kříž, A. Beneš - Adam (video). ŽK: Martinec, Alégué, Jawo, Nebyla, Hanuš, Čanturišvili, Fortelný, Kozel (trenér) - Ogbu, Holeš, Bořil, Douděra. Diváci: 5500 (vyprodáno).

Jablonec: Hanuš - Martinec, Tekijaški, Novák - Cedidla, Beran, Nebyla (90.+2 Fortelný), Čanturišvili (90.+2 Innocenti) - Alégué (65. Suchan), Chramosta (65. Souček) - Jawo (74. Puškáč). Trenér: Kozel.

Slavia: Staněk - Holeš, Ogbu (33. Fully), Zima (33. Chaloupek) - Douděra, Oscar, Moses (73. Teah), Bořil (61. Vorlický) - Kušej, Provod - Schranz (61. Chytil). Trenér: Trpišovský.

Tabulka:

1. Slavia 5 3 2 0 9:3 11
2. Sparta 4 3 1 0 8:4 10
3. Olomouc 5 3 1 1 4:2 10
4. Zlín 5 3 1 1 8:5 10
5. Jablonec nad Nisou 5 2 3 0 6:3 9
Karviná 4 3 0 1 6:3 9
7. Liberec 4 2 1 1 8:6 7
8. Dukla 5 1 2 2 3:5 5
9. Plzeň 4 1 2 1 7:5 5
10. Slovácko 5 1 2 2 4:5 5
11. Mladá Boleslav 4 1 1 2 10:11 4
12. Teplice 4 1 0 3 5:8 3
13. Bohemians 1905 4 1 0 3 1:6 3
14. Hradec Králové 5 0 2 3 6:10 2
15. Ostrava 3 0 1 2 2:4 1
16. Pardubice 4 0 1 3 4:11 1
 
